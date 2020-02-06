В якому міністерстві найвищі зарплати

Працівники Міністерства юстиції України отримують найвищі зарплати серед усіх міністерств. Зокрема, глава Мін’юсту Денис Малюська з моменту призначення на посаду отримав 311 тисяч 165 гривень зарплати.

"Друзі, поки протистояння в залі парламенту трохи вщухли, почав перечитувати відповіді на запити щодо зарплат міністрів. Поки лідирує не Укрзалізниця, а Мін'юст", – написав у своєму телеграм-каналі нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

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Нардеп також опублікував відповідь Мін'юсту на його депутатське звернення. У документі сказано, що з моменту призначення на посаду Малюська отримав 311 тисяч 165 гривень, а його перший заступник Євген Горовець – 293 тисячі 682 гривні.

Водночас державна секретарка Мін'юсту Анна Буяджі з моменту призначення отримала 568 тисяч 664 гривні. На цій посаді вона працює з січня 2017 року.

Зазначимо, що міністри юстиції неодноразово отримували меншу місячну зарплату, ніж їхні заступники і секретарі. Наприклад, держсекретарка Буяджі в 2018 році кілька разів отримувала зарплату вдвічі більшу, ніж тодішній міністр Павло Петренко.

У грудні 2019 року Малюська скаржився, що його не влаштовує зарплата і він використовує гроші, отримані на попередній роботі. Міністр заявляв, що піде з посади, якщо його зарплата не зросте хоча б до 80 тисяч гривень на місяць.

А тим часом Президенту України Володимиру Зеленському сподобалася ідея прем'єра Олексія Гончарука обмежити зарплати та премії міністрам та іншим урядовцям. Зокрема, розмір окладу хочуть прив'язати до середньої зарплати по країні, а розмір премії встановити на рівні щонайбільше у 100% окладу.