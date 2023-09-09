Страх та нерозуміння: окупаційній "владі" на Донбасі ввімкнули гімн України

Тим, хто представляє окуповані території, не дають спокою. Під час одного із засідань такій "адміністрації" ввімкнули гімн України, щоб нагадати, що наша держава поверне собі свої землі.

Окупаційній "владі" на Донбасі на засіданні ввімкнули гімн України та пісню "Батько наш Бандера". Відео із їхньою реакцією оприлюднили білоруські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Страх та нерозуміння в очах

Вочевидь, представники так званої "влади" на Донеччині не звикли до неочікуваностей. На початку їхнього засідання хтось під'єднався та ввімкнув їм гімн України, а потім і патріотичну пісню про Степана Бандеру. До слова, росіяни його панічно бояться.

Першою реакцією усіх присутніх була різка зміна виразів облич. На них одразу відбився новий спектр емоцій: від байдужості до нерозуміння та навіть страху. Хтось намагався перекричати гімн, хтось нервово посміхався, але більшість просто сиділа й чекала, поки він закінчиться, боячись поворухнутись.

Реакція "влади" так званої "ДНР" на гімн та патріотичну українську пісню: дивіться відео

Після того, як гімн вимкнули, заграла пісня "Батько наш Бандера". У цей момент окупаційна "влада" відверто перелякалась. Особливо чітко це можна побачити на реакції чоловіка, який "представляв" Дебальцеве.

Окупантам вкотре нагадали, що їхня влада тимчасова, а території, якими вони нібито "керують", рано чи пізно повернуться під український прапор.

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