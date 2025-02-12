Скептика щодо миру та нові формати допомоги Україні: деталі з засідання "Рамштайну" в Брюсселі

В Брюсселі 12 лютого пройшло засідання у форматі "Рамштайн", яке було особливим. Вперше на ньому був присутній новий міністр оборони США Піт Гегсет.

На цьому засіданні "Рамштайн" головувала Великобританія, а не США, як зазвичай, через зміну політики країни з приходом до влади Дональда Трампа. Про це розповів ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє, який перебуває в Брюсселі.

Важливо Умєров розпочав офіційні зустрічі на полях "Рамштайну", зокрема з головою Пентагону Гегсетом

НАТО продовжить надавати допомогу Україні

"Зараз є невизначеність щодо того, чи готові США продовжувати надавати військову допомогу Україні, тому Велика Британія взяла на себе лідерство в цьому питанні. Проте Гегсет був присутній на засіданні у форматі "Рамштайн" та навіть зробив декілька заяв", – наголосив Ткіє.

Глава Пентагону, зокрема, заявив, що готовий підтримати суверенітет України. Команда Трампа хоче процвітання України, але виступає за якнайшвидше завершення війни шляхом проведення перемовин.

Крім цього, Гегсет зазначив, що саме європейські країни мають ввести війська до України у разі досягнення угоди про припинення вогню і відігравати в цьому ключову роль. Водночас американські війська не будуть введені. Також 5 стаття статуту НАТО не буде поширюватись на ті війська, які можуть бути розміщені на території нашої країни.

Проте іншу позицію посів генеральний секретар НАТО Марк Рютте та європейські союзники, які наразі скептично дивляться на можливість мирного врегулювання, поки залишається складною ситуація на полі бою,

– сказав ведучий.

Марк Рютте зазначив, що насамперед необхідно покращити саме ситуацію на полі бою, щоб Україна могла вести перемовини з позиції сили. Тому Альянс продовжить надавати їй військову допомогу.

Щодо допомоги з боку Сполучених Штатів, то зараз ведуться конкретні дискусії, в якому форматі вона може продовжуватися, – відзначив він.

У західних ЗМІ з'явилась інформація, що така допомога може надходити завдяки європейським країнам. Європа буде купляти зброю у США і вони відправлятимуть її до України. Це було б вигідно американському оборонно-промисловому комплексу і з цим погоджується Трамп.

Ще один варіант – це використання російських заморожених активів для закупівлі озброєння.

Зверніть увагу! Піт Гегсет під час "Рамштайну" розповів, як США будуть тиснути на Владіміра Путіна, щоб примусити сісти за стіл переговорів. Допоможе в цьому, на думку глави Пентагону, "зниження цін на енергоносії в поєднанні з більш ефективним застосуванням енергетичних санкцій" проти Росії.

Потрібно більше реакції

Ще одна тема, яка обговорювалась під час "Рамштайну", це реакція НАТО на провокативні дії Росії, зокрема, на прильоти дронів на територію Молдови та інших країн.

Генсек НАТО сказав, що Альянс готовий відреагувати на ці дії країни-агресорки. Також обговорювалось питання російського саботажу проти підводних кабелів,

– зауважив Ткіє.

Рютте відзначив, що було посилено патрулювання морського дна та спостереження за діяльністю всіх суден. Однак потрібно більше реакції. Про це говорять європейські союзники і це питання буде обговорюватись, зокрема, на Мюнхенській конференції з питань безпеки, яка розпочнеться 14 лютого.