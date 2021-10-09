Засідання комісії з обрання голови САП зірвано через відсутність кворуму, – ЗМІ

Засідання комісії, яка повинна обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не відбулося. Причиною стала відсутність кворуму.

Зібрання мало розпочатися о 10:00 годині ранку в суботу, 9 жовтня. Однак один з членів комісії, а саме Андрій Гуджал, – не з'явився.

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Не вистарчило кворуму

Відтак, для проведення засідання не вистарчило кворуму. Журналісти, посилаючись на джерело у комісії, пишуть, що низка членів блокують процес відбору, оскільки не хочуть незалежної САП.

Водночас повідомляється, що співрозмовник процитував слова неназваного західного дипломата, який заявив про "ганебний зрив роботи комісії" з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Україні потрібно вирішити, хоче вона справжньої антикорупційної системи чи ні,

– додав він.

Конкурс на голову САП: коротко

Наприкінці січня поточного року розпочався конкурсний відбір на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Навесні затвердили список 133 претендентів, які можуть очолити керівні посади. Відбір на постійного голову САП не пройшов Максим Грищук.

До фіналу дійшли двоє кандидатів: Олександр Клименко – детектив НАБУ та Андрій Синюк – прокурор в Офісі генерального прокурора.