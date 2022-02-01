Засідання Радбезу ООН: у МЗС оцінили поведінку посла Росії

Під час засідання Ради безпеки ООН 31 січня представник Росії Василь Небензі вирішив передчасно покинути залу перед виступом нашої держави. В МЗС України прокоментували такий крок з боку учасника країни-агресорки.

Такі дії представника Росії є зневагою до міжнародних відносин. Про це заявив речник українського відомства Олег Ніколенко.

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Розглядаємо вихід постійного представника Росії із зали до завершення засідання не лише як неповагу до питання, яке обговорювали. Це також спроба підірвати авторитет Ради безпеки як ключового органу, покликаного реагувати на загрози міжнародному миру та безпеці,

– сказав він.

Ніколенко наголосив, що на засіданні Радбезу українська делегація вкотре офіційно спростувала російську брехню про нібито плани наступальної операції на Донбасі.

Чітка позиція України

За словами речника, Україна твердо наполягає, що дипломатія є єдиним шляхом вирішення ситуації на Донбасі.

Не мали успіху і спроби окремих членів Ради безпеки представити обговорення російської агресії як протистояння США та Росії. Це було нічим іншим, ніж спробою відвести увагу міжнародного співтовариства від агресивних дій Росії до України та Європи загалом,

– додав Ніколенко.

Основні тези Радбезу ООН

Представник Великої Британії під час виступу наголошував, що нарощення російських військ біля кордонів України є найсуттєвішим за останні десятиліття.

США під час Радбезу ООН заявляли, що Росія спрямовує ще більше сил до кордону з Україною. Представниця під час виступу заявила, що це робиться просто в цей момент. Також вона попередила, що загроза може бути з боку Білорусі.

Під час засідання Ради Безпеки ООН США також поінформували, що Росія погрожувала воєнними діями, якщо її вимоги щодо "гарантій безпеки" не виконають. Штати ж сподіваються на дипломатію.

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