Дуже важливий крок, – Данілов сказав, чого очікувати від засідання Ради Україна – НАТО
Нове засідання Ради Україна – НАТО відбудеться вже 26 липня. Тема, яку обговорюватимуть країни-члени НАТО разом із Україною здебільшого стосуватиметься ситуації довкола Чорного моря.
Засідання відбудеться на рівні послів. Україна зможе почути думку сторін щодо врегулювання загостреної ситуації в Акваторії Чорного моря після агресивних дій Росії. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.
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Раніше такої опції не було
Засідання Ради Україна – НАТО пройде у середу, 26 липня. Його скликав Генсек НАТО Єнс Столтенберг на прохання Києва. Головною темою для обговорення стане ситуація у Чорному морі.
Те, що Альянс на рівні послів обговорюватиме це питання – це перший і дуже важливий крок нашої співпраці. Зверну увагу, що до саміту у Вільнюсі, в нас не було такої опції та Ради,
– зауважив Олексій Данілов.
Нагадаємо, що перше засідання Ради Україна – НАТО відбулось за участі президента України. Натомість зараз робочі засідання відбуваються саме на рівні послів.
"В будь-якому випадку, це потужний крок, для того, щоб весь світ, особливо Росія, зрозуміли що у нас є партнери, з якими ми радимось, як виходити з тих чи інших складних ситуацій", – зазначив Данілов.
На засіданні також будуть представники Угорщини. Однак секретар РНБО наголосив, що сама Угорщина не вирішує усіх питань в Альянсі. Тому є ймовірність, що засідання буде вдалим для України.
Висловитись мають усі
Насамперед варто очікувати думок сторін з приводу ситуації у Чорному морі. Адже кількість країн-членів НАТО є великою, тобто кожен представник має власне бачення певних речей.
Важливо усіх чути – в кого які аргументи. Дуже важливе рішення, аби зрозуміти, хто що відчуває і яка країна бачить ті чи інші події, що відбуваються,
– наголосив Данілов.
Оскільки рішення не приймають в односторонньому порядку, думка усіх членів Альянсу буде враховуватися. Аби зрештою дійти до консенсусу у питанні вирішення безпекової ситуації в Чорному морі.
Що відбувається в Чорному морі: детальніше
- У розвідці Великої Британії повідомили, що Росія планує перехоплювати торгові судна в Чорному морі. Для цього, зокрема, направили корвет "Сергій Котов". Після завершення Чорноморської ініціативи, на думку британських аналітиків, існує ймовірність збільшення інтенсивності та масштабів насильства в Чорному морі.
- Інформацію згодом підтвердили й у Міністерстві оборони України. У відомстві наголошують, що російські окупанти практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України. Для цього залучатимуть як кораблі, так і авіацію. Усе це для того, аби повністю заблокувати райони Чорного моря.
- Ба більше, Росія може готувати операції під чужим прапором. Атакуючи іноземні кораблі, країна-терорист звично хоче звинуватити у всьому Україну. Для таких провокацій Росія може використати як різні види дронів, так і ракети.