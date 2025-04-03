Перший "Рамштайн" без США: в ОП пояснили, чому глава Пентагону не приїде на засідання

У Брюсселі 11 квітня відбудеться зустріч формату "Рамштайн", але очільник Пентагону Піт Гегсет її пропустить. Однак хвилюватись Україні через це не варто через якісну співпрацю з американською стороною.

Водночас Білий дім продовжує свою м'яку політику щодо Кремля. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що на "Рамштайні" більше буде мовитись про сили Європи.

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Чому глава Пентагону не приїде на засідання

Радник голови Офісу Президента зауважив, що США продовжують свою стратегію м'якої комунікації з Росією, попри те, що успіху вони в цьому не отримають. Саме тому Вашингтон не має намірів робити кроки, які будуть стимулювати країну-агресорку ізолюватись від них.

Однак поки США мовчить та боїться сказати в сторону Кремля щось зайве, Росія продовжує затягувати час. Це, на думку Подоляка, вже кінцева точка, адже нічого більшого країна-агресорка робити не буде.

Щодо "Рамштайну" – раніше на ньому проводилась координація щодо збільшення постачання військової техніки від США, зараз цей формат більше про нарощування постачання зброї Європи,

– пояснив він.

Водночас, за словами радника голови Офісу Президента, Україні не варто хвилюватись через відсутність Гегсета на "Рамштайні", адже двосторонній формат з американською стороною працює якісно. Співпраця є на військовому рівні, є усі аналітичні дані з обох сторін.

До слова, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко повідомив, що на засіданні формату "Рамштайн" 11 квітня країни будуть обговорювати постачання Україні систем ППО. Також буде мовитись про довгострокові проєкти (готовність вкладати більше у виробництво зброї) та пошук озброєння у третіх країнах.