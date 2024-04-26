"Путін вірить, що зможе пройти крізь руїни": Зеленський звернувся до учасників "Рамштайну"

Зеленський подякував Ллойду Остіну за його лідерство у засіданні формату "Рамштайн" і сказав, що такі засідання стають заходом світового рівня. Зустріч Контактної групи з питань оборони України 26 квітня відбувається уже в 21-й раз.

Перед початком засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що Україна отримає цьогоріч F-16. Літаків буде більше ескадрильї, тобто понад десять, вони прибудуть разом із пілотами та обслуговуючим персоналом.

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Мова не лише про підтримку ЗСУ – вирішується доля світу

Якщо ми в Україні не відчуємо вашу підтримку, не отримаємо вашої зброї – світ стане іншим,

– сказав він.

Президент підкреслив: у цьому випадкові диктаторські режими на кшталт російського не зупинять свою агресію та створять багато проблем у різних куточках світу. І в цьому новому світовому порядку не буде місця правилам, за якими живуть усі, і не буде захисту від насильства. Люди залежатимуть від милості "переможців".

"Будь ласка, не забувайте, що саме ви вирішуєте. Ідеться не тільки про підтримку ЗСУ – ви обираєте зараз долю усього світу. Після двох років проведення "Рамштайну" чітко зрозуміло: усе залежить від нашої з вами взаємодії. Від того, як швидко ми діємо. І від того, чи супроводжуються ці обіцянки реальними діями", – заявив президент.

Тож від учасників "Рамштайну" буквально залежить доля світу. Якщо ж партнери не виконають свої обіцянки – Росія стане ще сильнішою.

Яка зброя потрібна Україні: є три конкретні речі

Доки Україна пів року чекала на пакет допомоги від США, росіяни просунулися на фронті. А Сили оборони мають не тільки стабілізувати лінію фронту, тобто бути в обороні, а й рухатися вперед, щоб досягати своїх цілей у війні – звільнити окуповані росіянами території.

"Кожен з вас розуміє, що було би найбільш ефективним. Зброя великої дальності, протиповітряна оборона, артилерія", – перелічив Зеленський.

Зброя великої дальності змусить росіян не почуватися в безпеці на жодній частині окупованої території України.

Цього року Росія використала понад 9 тисяч керованих авіабомб проти України. Нашій державі потрібен повітряний щит, і його можливо створити, щоб захистити українські міста від російських ракет. Для цього необхідні сім комплексів Patriot і ракети до них. Захід має такі системи, і вони могли би змінити ситуацію у війні. А ще важливо швидко перейти на F-16.

Далі президент нагадав, що співвідношення в артилерії становить 1:10, росіяни переважають. І закликав учасників засідання уявити, що відчувають українські військові, коли не можуть відповісти на артилерійський вогонь ворога, бо нема чим стріляти. А потрібен 155 калібр, щоб зупинити окупантів, адже Путін вірить, що його солдати зможуть просуватися крізь руїни.

Зеленський закликав приділити максимальну увагу виробництву зброї

Це можливо робити і країнах-партнерах, і в Україні. Наша держава має можливості для виробництва дронів, це збільшило би фінансову спроможність України. Також потрібні системи радіоелектронної боротьби – це реально посилило би наші можливості.

Нові бригади потребують озброєння

Наостанок президент повідомив: Україна формує нові бригади, щоб укріпити позиції на фронті. Ці люди потребують зброї, бо і найкращі солдати не зможуть змінити ситуацію на фронті, не маючи зброї.

Вони знають, як перемогти. Вони мають перемогти. Та українські захисники потребують вашої підтримки – достатньої і вчасної. Ми потребуємо того самого, що й ви, якби ви були солдатами у цій війні,

– підсумував Зеленський.