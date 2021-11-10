На засіданні РНБО обговорили ситуацію на кордоні з Білоруссю та санкції: головні рішення

Президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки та оборони на 10 листопада. Головною темою обговорення стала ситуація на кордоні з Білоруссю, зокрема, мовилось про потенційні загрози через наплив мігрантів.

Про підсумки засідання розповів секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.

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Скликанню РНБО передували дві великі наради

Зазначимо, що про скликання засідання стало відомо напередодні – 9 листопада. За словами Олексія Данілова, цьому передували дві великі наради. Одну з них провели у Головному управлінні розвідки Міноборони, інша – президента Зеленського.



На засіданні РНБО заслухали усі доповіді щодо стану справ на кордоні – про це розповідали міністр оборони та міністр внутрішніх справ.

Олексій Данілов наголосив, що після обговорення ухвалено відповідне рішення. Яке саме – він не уточнив. Відповідні відомства отримали свої вказівки.

Алгоритм дій буде адекватним, відповідно до нашого законодавства. Сил і засобів буде більш, ніж достатньо,

– наголосив Данілов.

Обговорили і ситуацію на ринку енергоресурсів

Про ситуацію на ринку енергоресурсів відзвітував прем'єр Денис Шмигаль. Після цього, знову-таки, ухвалили рішення. Про що мовиться – невідомо.

Проти кого ввели санкції

На засіданні 10 листопада ввели санкції проти людей, які відкривали "представництво Нікарагуа" в окупованому Криму. Мовиться про 8 фізичних осіб. З них 4 – громадяни Нікарагуа, а 4 – громадяни Росії.

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Також ухвалили рішення стосовно 3 літаків, які, попри попередні обмеження, продовжують курсувати до США.

Сьогодні було прийнятно рішення про накладання санкцій. Я хочу сказати, що всі ті літаки, які вважають за необхідне без дозволу десь пересуватись, вони будуть переслідуватись, а всі їхні реєстрації відстежуватись,

– пояснив Данілов.

Секретар РНБО нагадав, що літак Віктора Медведчука з часу введення санкцій перебуває на летовищі в Києві і нікуди не вирушав.

Баканов доповів про боротьбу з контрабандистами

На засіданні зачепилиякий уже був ухвалений парламентом. За словами Данілова, створена робоча група з кількома підрозділами. Також незабаром звітуватиме профільний орган

На брифінгу доповів про боротьбу з контрабандистами і голова СБУ Іван Баканов. Він нагадав, що раніше президент Зеленський дав низку доручень щодо війни з контрабандою. Також РНБО ввела відповідні санкції навесні 2021 року

Далі кожен державний орган у межах своєї компетенції відпрацьовує реалізацію санкцій на практиці. Тобто існує певний розподіл повноважень при виконанні санкційного режиму,

– пояснив голова СБУ.

Проти скількох осіб ввели санкції Від початку 2021 року РНБО за матеріалами СБУ запровадила різні види санкцій до 22 фізичних та 140 юридичних осіб. Щодо фізичних осіб вдалося, наприклад, зупинити фінансові операції у 23 банківських установ, обмежити право вчиняти нотаріальні дії щодо 104 об'єктів нерухомості. До 146 юридичних осіб застосували 17 видів санкцій.

Баканова запитали про затримання коменданта "Ізоляції"

Баканова запитали про затримання співробітниками СБУ очільника в'язниці окупантів "Ізоляція" – так званого "Палича" – Дениса Куликовського. Голова СБУ не відповів, скільки часу бойовик був у Києві та не розкрив деталей, посилаючись на таємницю розслідування.

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Проте Баканов запевнив, що жодних угод зі Службою безпеки Куликовський не укладав.

Питання номер один – це білорусько-український кордон, – глава МВС

За словами глави МВС Дениса Монастирського, питання номер один – це питання білорусько-українського кордону. Він зауважив, що Україна готується до сценаріїв, подібних до тих, які відбуваються в Польщі.

Ми сьогодні прийняли рішення про посилення присутності Держприкордонслужби на кордоні України та Білорусі. Визначили ділянки, які найбільш вірогідні для масового скупчення мігрантів,

– пояснив Монастирський.

Також посилять охорону кордону силами Нацгвардії та Нацполіції. Можуть залучити і підрозділи територіальної оборони.

Дивіться відео брифінгу Олексія Данілова, Івана Баканова та Дениса Монастирського:

Що ухвалили на попередньому засіданні Ради нацбезпеки та оборони:

Попереднє засідання РНБО відбулось 22 жовтня.

Головною темою став стан енергетичної системи України.

Окрім членів РНБО, в обговоренні взяли участь міністри, представники ГТС та "Нафтогазу".

За підсумками засідання вирішили створити велику робочу групу, яка працюватиме над виконанням закону про забезпечення енергобалансу країни.

Також глава МВС доповів про реалізацію санкцій проти так званих "злодіїв в законі". Він повідомив про порушення вже 235 кримінальних проваджень. Щодо понад 500 "злодіїв в законі", які потрапили під санкції, то їм заборонений в'їзд в Україну. Більшість з них приїжджали з Росії, Азербайджану та Вірменії.