РНБО зібралась на нове засідання: онлайн-трансляція пресконференції

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Рада нацбезпеки і оборони зібралась на чергове засідання 14 травня. Спочатку інформацію про заплановане зібрання повідомили у ЗМІ, а згодом ії підтвердили і в Офісі Президента.

Джерело:

24 канал

Конкретного списку тем, які обговорять на засіданні, не повідомляли. Припускали, що може мовитись про покарання "злодіїв у законі" та питання телекомунікації та конвертаційні центри.

Раніше Зеленський ввів міністра енергетики Галущенка до складу РНБО

Дивіться онлайн-трансляцію:

Головне про попередні засідання РНБО