Засідання у справі Гладковського перенесли: не прийшов адвокат

Засідання у справі "Оптимумспецдеталь", фігурантом якої є Олег Гладковський, перенесли. Все через те, що на нього не з'явилася сторона захисту.
Джерело:24 канал
Сам Гладковський прибув на суд. Напередодні він повернувся в Україну з німецького Франкфурта. Там він нібито перебував на лікуванні.
Раніше Гладковський-старший подає судовий позов проти НАБУ
Проте до суду не прийшов адвокат Сергій Козій – у зв'язку з відрядженням до іншого міста. Нове засідання призначили на 17:30 17 травня.
Гладковський-молодший у суді 29 квітня / Фото 24 каналу, Маріанни Черкасець
Що варто знати про справу Гладковського
29 квітня в Антикорупційному суді мало відбутися підготовче засідання у справі "Оптимумспецдеталь". Гладковського-молодшого обвинувачують у зловживанні впливом.
Мовляв, ТОВ "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами Укроборонпрому.
За даними слідства, він отримав 950 тисяч гривень неправомірної вигоди завдяки схемі із продажу "Укроборонпрому" товару за завищеною вартістю.
- Корупційний скандал в "Укроборонпромі" розгорівся ще наприкінці 2019 року За даними ЗМІ, державні оборонні заводи закуповували для військової техніки деталі з Росії.
- У причетності до схеми підозрюють колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, а також його сина – Ігоря Гладковського.
- У квітні 2021 року Гладковського-молодшого оголосили у розшук. За інформацією НАБУ, він тричі не з'являвся до слідчого.
- Адвокат Руслан Волинець повідомив, що його підзахисний перебуває за кордоном. Мовляв, там він лікує постковідний синдром.
- 26 квітня ЗМІ повідомили, що Гладковський повернувся в Україну. В аеропорту його на кілька хвилин затримали прикордонники й одразу відпустили.