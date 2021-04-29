Засідання у справі Гладковського перенесли: не прийшов адвокат

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Засідання у справі "Оптимумспецдеталь", фігурантом якої є Олег Гладковський, перенесли. Все через те, що на нього не з'явилася сторона захисту.

Джерело:

24 канал

Сам Гладковський прибув на суд. Напередодні він повернувся в Україну з німецького Франкфурта. Там він нібито перебував на лікуванні.

Раніше Гладковський-старший подає судовий позов проти НАБУ

Проте до суду не прийшов адвокат Сергій Козій – у зв'язку з відрядженням до іншого міста. Нове засідання призначили на 17:30 17 травня.


Гладковський-молодший у суді 29 квітня / Фото 24 каналу, Маріанни Черкасець

Напередодні САП скерувала до суду обвинувальний акт щодо Гладковського-молодшого. 26 квітня обвинувальний акт передали в Антикорупційний суд.

Що варто знати про справу Гладковського

29 квітня в Антикорупційному суді мало відбутися підготовче засідання у справі "Оптимумспецдеталь". Гладковського-молодшого обвинувачують у зловживанні впливом.

Мовляв, ТОВ "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами Укроборонпрому.

За даними слідства, він отримав 950 тисяч гривень неправомірної вигоди завдяки схемі із продажу "Укроборонпрому" товару за завищеною вартістю.

  • Корупційний скандал в "Укроборонпромі" розгорівся ще наприкінці 2019 року За даними ЗМІ, державні оборонні заводи закуповували для військової техніки деталі з Росії.
  • У причетності до схеми підозрюють колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, а також його сина – Ігоря Гладковського.
  • У квітні 2021 року Гладковського-молодшого оголосили у розшук. За інформацією НАБУ, він тричі не з'являвся до слідчого. 
  • Адвокат Руслан Волинець повідомив, що його підзахисний перебуває за кордоном. Мовляв, там він лікує постковідний синдром. 
  • 26 квітня ЗМІ повідомили, що Гладковський повернувся в Україну. В аеропорту його на кілька хвилин затримали прикордонники й одразу відпустили.