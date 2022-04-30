Засобів недостатньо, – Веніславський сказав, для чого росіяни відходять від Маріуполя

Частина російських військ почала відходити з району Маріуполя і рухатися на інші напрямки. Це свідчить про брак сил та засобів в окупантів на Сході.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський в ефірі 24 каналу.

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"Дійсно є певне переміщення тих підрозділів, які були залучені в оточенні й блокаді Маріуполя, на Схід", – розповів нардеп.

Окупанти намагаються використати переміщення

За словами Веніславського, росіяни розуміють, що захопити Маріуполь та повністю його контролювати вони не зможуть, тому намагаються зараз використати ці переміщення для досягнення тактичних успіхів на інших ділянках фронту.

Це також свідчить про недостатню кількість сил та засобів на Сході для того, щоб продемонструвати свої досягнення,

– додав депутат.

Веніславський також зазначив, що зараз у Маріуполі фактично тривають вуличні бої, де українські захисники захищають "місто у місті". Мовиться про завод "Азовсталь", який дозволяє їм витримувати облогу, попри втрати та важкий стан поранених.

Ситуація у Маріуполі: що відомо

Після повномасштабного вторгнення в Україну росіяни планували захопити Маріуполь за 3 дні. Однак полк "Азов" прийняв нерівний бій з силами противника та дає гідну відсіч окупантам.

Угруповання російських загарбників перевищувало 14 тисяч військовослужбовців. Окупанти мали багатотонні бомби та корабельну артилерію.

Від початку нападу Росії полк "Азов" ліквідував: за підтвердженою інформацією – 1 157 росіян, а за непідтвердженою – ще 840 окупантів. Крім того, українські воїни знищили багато ворожої техніки.

Зараз ситуація у Маріуполі є дуже складною, адже місто перебуває в облозі вже другий місяць.

Завдяки зусиллям українських воїнів досі тримається "Азовсталь". Там перебувають сотні цивільних та поранених. Щодня росіяни завдають десятки ударів по заводу.

Україна вимагає від Росії надати 2 гуманітарні коридори з Маріуполя: один – з "Азовсталі", інший – з самого міста.

Командир української 36 бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина"), який перебуває у Маріуполі, звернувся до президента Туреччини Реджепа Ердогана. Він просить застосувати до них процедуру extraction та вивезти на територію Туреччини.

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