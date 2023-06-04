Став зіркою мережі: 7-річний школяр емоційно співав гімн України на останньому дзвонику

На святі останнього шкільного дзвоника маленький Тимофій почав гучно підспівувати гімну України. Відео потрапило у мережу, і школяр вже за кілька днів став популярним.

Записали зворушливе відео у одній зі шкіл Білої Церкви. Пізніше автор ролика познайомився з семирічним Тимофієм і розпитав його, де хлопчик навчився так співати.

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Хлопчик заспівав гімн на шкільній лінійці

Щойно на останньому дзвонику залунав гімн України, маленький Тимофій приклав руку до серця та почав гучно підспівувати. Відео зі зворушливим виконанням пісні потрапило у тікток, і Тимофій "залетів" у тренди. Всього за кілька днів відео набрало понад 2 мільйони переглядів.

Згодом школяр розповів, що співати гімн навчився сам, коли почалася повномасштабна війна.

Школяр з Білої Церкви співає гімн / Відео з соцмереж

Я сам навчився співати. Коли почалася війна, це була найгарніша пісня нашої України. Її всі співали. І я пробував так співати, щоб навчитися,

– розповів Тимофій.

Емоційне виконання славню розчулило не тільки автора відео, але і тисячі користувачів тіктока, які залишили під відео позитивні коментарі.

Українці в захваті від виконання гімну школярем / Скриншоти з соцмереж

Як українці співають гімн під час війни