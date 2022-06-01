Застарілі Т-62 росіяни перегнали у Василівку: на Запоріжжі окупанти будують другу лінію оборони

Російські військові перекидають свої морально застарілі танки Т-62 до Василівки. Як зазначають у Генштабі, наразі на Запоріжжі окупанти займаються побудовою другої оборонної лінії.

Російські загарбники продовжують окопуватися на Запоріжжі. Для цього вони укріплюють свої фортифікаційні споруди. Про це свідчать дані в актуальному зведенні від 1 червня.

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Окупанти хочуть засісти на Запоріжжі надовго

Як зазначають у Генштабі, російські військові працюють над удосконаленням оборонних споруд уже на другій лінії. Це свідчить лише про те, що вони прагнуть якомога довше залишитися в Запорізькій області.

Що ж стосується окупованої Василівки, то сюди війська країни-агресорки стягують танки Т-62. Нагадаємо, що їх випускали упродовж 60 – 70-х років. А найцікавіше, що списали з балансу "другої армії світу" їх ще у 2011 році. Як бачите, вони вже не зазначені, але все ще воюють.

Додаткові рубежі оборони російські військові облаштовують і на Південнобузькому напрямку. Там окупанти намагаються укріпитися на позиціях, які вони зайняли раніше.

Але це не означає, що минається без атак. На жаль, загарбники з артилерії, мінометів, а також РСЗВ б'ють по районах Миколаївки, Новопавлівки, а також Широкого.

Окупанти закріплюються у центрі Сєвєродонецька

Стратегічним для російських військових залишається Сєвєродонецьк. Воно й не дивно, адже саме через нього проходить лінія фронту. У Генштабі повідомили, що окупанти вже закріплюють свої позиції у центрі міста.

Вдалося досягнути успіху військовим країни-агресорки, бо вони почали штурм відразу у північних, південних, а також східних районах Сєвєродонецька. Власне, деякі підрозділи таки пробилися до самого міста, де вони й намагаються закріпитись.

Непроста зараз ситуація і на Бахмутському напрямку. Там російські військові не полишають спроб витіснити наших військових із тих позицій, які вони вже зайняли. Зокрема, у районах Білогорівки, а також Врубівки. Крім того, штурмову й армійську авіацію вони використовують у районах Комишувахи, Берестового та Ниркового.

І хоч нашим військовим зараз дуже непросто, вони продовжують знищувати російських загарбників разом із їхньою технікою. Щодня лави "двохсотих" окупантів лише поповнюють.



Актуальна карта бойових дій станом на 1 червня / liveuamap

Ворог уже втратив 30 500 своїх військових

Ми розуміємо, що для Росії жоден боєць не має значення. Але все ж варто зазначити, що від початку війни наші військові знищили 30 500 окупантів.

На брухт перетворено тисячі одиниць ворожої техніки. Зокрема, 1 358 танків, 3 302 бойові броньовані машини, 649 артилерійських систем, 207 реактивних систем залпового вогню, 93 одиниці ППО, 208 літаків, 174 гелікоптери, 13 суден, 120 крилатих ракет та інше.

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