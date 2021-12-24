Застава буде немаленька, – журналіст припустив, чи сяде Порошенко у в'язницю

Петру Порошенку оголосили про підозру у держзраді. Однак, чи сяде п'ятий президент у в'язницю – питання. Це процес, який не передбачає швидкого результату.

Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив гендиректор інформагентства Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко. За його словами, процес затягнеться на довгий час.

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Порошенко не сяде на домашній арешт, – Мартиненко

Мартиненко зауважив, що Порошенко не сяде у в'язницю так швидко. Це не відбудеться "завтра, післязавтра, у цьому та наступному місяці".

Суд присудить йому заставу. Застава буде немаленькою або, сказати простіше, дуже великою. Коли виявиться, що він її зможе заплатити, то стане зрозуміле, що Порошенко олігарх,

– наголосив журналіст.

На його думку, якщо справа Порошенка дійде до суду, то він туди не прийде. "Ба більше, я думаю він не сяде навіть на домашній арешт", – повідомив Мартиненко.

Адвокати Петра Порошенка заявили, що йому загрожують санкції. Мовляв, їх можуть запровадити для того, щоб "позбавити опонента фінансової бази ".

Повне інтерв'ю з Олександром Мартиненком дивіться вже незабаром на 24 каналі!

Підозра у держзраді Порошенка: коротко