Чи битиме Україна зброєю партнерів по Росії: Зеленський дав чітку відповідь

Протягом довгого часу лунали суперечки щодо застосування зброї західних партнерів під час ударів по території Росії. Володимир Зеленський окреслив межі її використання.

У другі роковини початку повномасштабної війни країни-агресорки проти нашої держави до Києва завітало багато світових лідерів. Під час пресконференції із ними український президент відповів, де Україна використовуватиме зброю, надану партнерами.

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Чи застосовуватимуть зброю по території Росії

Володимир Зеленський під час пресконференції в Києві заявив, що Україна не застосовуватиме зброю партнерів на територіях інших держав. За його словами, українські захисники будуть використовувати її лише на українських тимчасово окупованих землях.

Якщо цей літак працює над тимчасово окупованою територією України – застосовуємо нашу зброю, якщо на інших напрямках – застосовуємо українську зброю. Україна не має можливості, не має права і ніколи не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території,

– наголосив український лідер.

Він також подякував українським воїнам за ефективну роботу у знищенні ворожої техніки. Водночас він висловив вдячність партнерам за підтримку України в боротьбі з агресією Росії.

Що стосується збиття А-50 та інших літаків наших ворогів – це в будь-якому випадку результат союзу України й партнерів. Без цього союзу нам було б дуже складно, а в деяких напрямах неможливо боронити свою державу,

– додав Володимир Зеленський.

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