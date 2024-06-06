Чи стежить Дія за геолокацією громадян: у Мінцифри дали відповідь
Джерело:Telegraf
Мінцифри прокоментувало інформацію про те, що через застосунок Дія нібито можна відстежити перебування українців за кордоном. Там зазначили, що це неможливо через низку факторів.
Зазначимо, що раніше журналісти отримали витяг із судової справи, де судді ВАКС згадували застосунок Дія. Вони припустили, що місцеперебування фігуранта могли визначити саме за допомогою розробки Мінцифри.
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Дія не зберігає дані
Мінцифри зазначило, що команда міністерства не володіє деталями судової справи, де в ході процесуальних дій НАБУ нібито відстежувала переміщення по світу одного з фігурантів справи завдяки застосунку Дія.
Дія не відстежує місцезнаходження користувачів. Дія не має власної бази даних та не зберігає персональні дані користувачів, а лише відображає інформацію з державних реєстрів. Тож не може передавати персональні дані користувачів. Команда міністерства не володіє деталями справи, бо не має доступу до неї,
– вказано у відповіді на запит.
Міністерство цифрової трансформації повідомило, що країна проживання одного з фігурантів справи могла бути успішно ідентифікована шляхом поєднання технічних даних з численних систем та реєстрів.
Застосунок Дія: останні новини
- Нещодавно у Дії з'явилося посвідчення ветерана. Як пояснили у Мінцифри, відтепер не потрібно носити із собою паперовий аналог посвідчення ветерана – він буде завжди під рукою у застосунку. Як додати посвідчення – читайте у новині.
- Незабаром у додатку Дія стане доступною функція електронного бронювання від мобілізації. Як зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, це потрібно зробити якомога швидше. Вона вказала, що для того, щоб налаштувати функціонал, потрібно 3 – 4 тижні.
- Також Мінцифри працює над тим, аби додати в Дію можливість дистанційного одруження. Наразі міністерство вже набирає бета-тестерів. Команда зазначає, що послуга буде особливо корисною для пар, які живуть на відстані, та військовослужбовців.