Чи стежить Дія за геолокацією громадян: у Мінцифри дали відповідь

Мінцифри прокоментувало інформацію про те, що через застосунок Дія нібито можна відстежити перебування українців за кордоном. Там зазначили, що це неможливо через низку факторів.

Зазначимо, що раніше журналісти отримали витяг із судової справи, де судді ВАКС згадували застосунок Дія. Вони припустили, що місцеперебування фігуранта могли визначити саме за допомогою розробки Мінцифри.

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Дія не зберігає дані

Мінцифри зазначило, що команда міністерства не володіє деталями судової справи, де в ході процесуальних дій НАБУ нібито відстежувала переміщення по світу одного з фігурантів справи завдяки застосунку Дія.

Дія не відстежує місцезнаходження користувачів. Дія не має власної бази даних та не зберігає персональні дані користувачів, а лише відображає інформацію з державних реєстрів. Тож не може передавати персональні дані користувачів. Команда міністерства не володіє деталями справи, бо не має доступу до неї,

– вказано у відповіді на запит.

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що країна проживання одного з фігурантів справи могла бути успішно ідентифікована шляхом поєднання технічних даних з численних систем та реєстрів.

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