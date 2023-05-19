Відтепер офіційно: українську мову додали до системи перекладів Єврокомісії
Джерело:Міністерство цифрових трансформацій
Українську мову внесли до застосунку eTranslation, що перекладає документи Єврокомісії усіма 24 мовами ЄС. Це допоможе швидше аналізувати і впроваджувати європейські норми права в Україні.
До усіх офіційних мов Європейського Союзу, що вже є у застосунку, 19 травня додалася ще й українська. Додали її в межах програми "Цифрова Європа", до якої Україна долучилася ще 2022 року.
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Українська мова в додатку eTranslation
Відтепер перекладати документи з англійською на українську стане ще простіше, адже з травня 2023 року для українців доступний застосунок eTranslation.
Тепер ми можемо перекладати законодавчі акти ЄС з англійської на українську. Це допоможе швидше їх аналізувати та імплементувати. І навпаки — українське законодавство тепер може бути перекладене мовами країн ЄС,
– повідомили в Мінцифрі.
У Мінцифрі повідомили, що для України це – важливий стратегічний крок, що сприятиме переговорам щодо членства у Європейському Союзі.
Що відомо про роботу Мінцифри: останні новини
- Михайло Федоров розповів, що незабаром у Дії може з'явитися нова функція – штучний інтелект "Надія", що надаватиме відповіді на питання щодо державних послуг зрозумілою мовою. Поки що невідомо, коли запрацює OpenAI, проте у Мінцифри вже заявили, що він не використовуватиме персональних даних і буде максимально безпечним.
- Напередодні у Міністерстві цифрових трансформацій також повідомляли, що незабаром водії зможуть відмовитися від пластикового посвідчення, а в Дії з'явиться нова послуга – "Розмитнення". Також в Дії можна буде змінити і скасувати належного користувача автомобіля.
- У Мінцифрі також пояснили, що попри створення нової функції – електронного військового квитка, повістки через застосунок надходити не будуть. Втім, поки що в міністерстві також не розповідають, як працюватиме електронний військовий квиток.