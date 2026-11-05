Злам застосунку "Повітряна тривога": у ЦПД назвали справжню мету Росії

Російські хакери намагалися підірвати довіру українців до системи оповіщення про повітряну тривогу. Кібератака на застосунок "Повітряна тривога" також мала спровокувати паніку серед населення.

Про це заявив керівник Департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації Іван Сличко в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

Навіщо росіяни атакували застосунок "Повітряна тривога"?

За його словами, під час атаки 1 листопада користувачі отримували неправдиві сповіщення про радіаційну та хімічну небезпеку, вуличні бої в Києві й ракетну загрозу по всій Україні.

Однак росіянам не вдалося досягти бажаного результату.

Українці переважно спокійно сприйняли повідомлення, а офіційні установи швидко спростували фейки.

Сличко пояснив, що у такий спосіб Росія намагається не лише порушити роботу сервісів, а й посіяти серед людей недовіру та відчуття незахищеності.

Нагадаємо, 1 листопада російські хакери атакували український застосунок "Повітряна тривога".

Через злам сервіс тимчасово припинив працювати, а користувачі почали отримувати неправдиві сповіщення про радіаційну та хімічну небезпеку, вуличні бої в Києві й ракетну загрозу по всій Україні.

2 листопада "Повітряна тривога" знову запрацював.

У Повітряних силах ЗСУ згодом пояснили, чи вплинула кібератака на роботу українських військових.

Також президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна у відповідь атакувала російську систему МНС.