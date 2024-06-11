Не лише QR-код: у Міноборони розповіли, що ще корисного буде в застосунку Резерв+
З 18 червня у Резерв+ з'явиться QR-код, що буде аналогом паперового військового квитка. Однак оновлення застосунку принесе за собою й зміни для чинних військовослужбовців.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Він також зазначив, що станом на зараз 1 мільйон 480 тисяч громадян оновили свої дані в Резерв+.
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Нові функції у Резерв+
Поява у Резерв+ QR-коду дозволить українцям використовувати електронний військовий квиток, замість паперового. Водночас це не єдина зміна у застосунку після 18 червня.
Дмитро Лазуткін зазначив, що того таки дня у Резерв+ з'явиться й ще одна додатково опція для зареєстрованих військових. Вони зможуть оновити свої дані та прибрати надокучливу помилку.
Якщо у них написано "у розшуку", то вони зможуть в один клік вирішити це питання і повідомити, що вони є військовослужбовцями. І таким чином дані в "Оберезі" оновляться,
– вказав речник.
Також Лазуткін вказав, що після появи у застосунку QR-коду, з ним можна буде перетинати кордон – жодних проблем виникати не має.
Застосунок Резерв+: останні новини
- Раніше у Міноборони розповідали, що з 18 червня окрім QR-коду, у застосунку буде відображатися, чи має військовозобов'язаний бронь або відстрочку від служби. Електронний військовий документ буде визнаватися всіма органами влади, в тому числі – Державною прикордонною службою.
- Міноборони також планує запровадили можливість отримати електронне направлення на ВЛК у застосунку Резерв+ тим, хто має статус "обмежено придатний". У Міноборони очікують, що це допоможе розвантажити військкомати та не створювати черг для того, аби просто отримати направлення.
- Водночас член комітету ВР Федір Веніславський наголосив, що в застосунку Резерв+ не буде електронних повісток – такий варіант відкинули ще на стадії роботи над законопроєктом. Окрім цього, направляти на ВЛК також не будуть. Тобто у застосунку можна буде самостійно отримати направлення, якщо у цьому буде потреба – без вимог.