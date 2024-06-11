Не лише QR-код: у Міноборони розповіли, що ще корисного буде в застосунку Резерв+

З 18 червня у Резерв+ з'явиться QR-код, що буде аналогом паперового військового квитка. Однак оновлення застосунку принесе за собою й зміни для чинних військовослужбовців.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Він також зазначив, що станом на зараз 1 мільйон 480 тисяч громадян оновили свої дані в Резерв+.

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Нові функції у Резерв+

Поява у Резерв+ QR-коду дозволить українцям використовувати електронний військовий квиток, замість паперового. Водночас це не єдина зміна у застосунку після 18 червня.

Дмитро Лазуткін зазначив, що того таки дня у Резерв+ з'явиться й ще одна додатково опція для зареєстрованих військових. Вони зможуть оновити свої дані та прибрати надокучливу помилку.

Якщо у них написано "у розшуку", то вони зможуть в один клік вирішити це питання і повідомити, що вони є військовослужбовцями. І таким чином дані в "Оберезі" оновляться,

– вказав речник.

Також Лазуткін вказав, що після появи у застосунку QR-коду, з ним можна буде перетинати кордон – жодних проблем виникати не має.

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