На окремих ділянках фронту Росія вже застосовує хімічну зброю, – полковник ЗСУ

У США вважають, що Росія, ймовірно, може застосувати хімічну зброю в Україні, якщо продовжить зазнавати поразок на фронті. Однак окремі випадки застосування такої зброї фіксують вже зараз.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Про ймовірне застосування хімічної зброї повідомляло Politico.

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"Росіяни вже застосовують хімічну зброю проти ЗСУ"

За інформацією видання, представники адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що Москва може дати зелене світло на використання хімічної зброї в Україні, якщо російська армія зазнає повного краху на полі бою.

Росія вже використовує на деяких ділянках нашого фронту певну хімічну зброю – зокрема, бойові гранати з хлорпікрином. Це дуже неприємні гранати, які викликають у наших бійців дуже потужний блювотний рефлекс. Ми вже втратили багатьох воїнів,

– наголосив Світан.

За словами полковника запасу ЗСУ, випадки застосування росіянами хімічної зброї підтверджують не тільки українські військові, а й міжнародні оглядачі та експерти. Однак, як зазначив Світан, поки що належної реакції від керівництва України на ці випадки немає.

Окупанти тестують реакцію України

Військовий експерт додав, що випадки застосування хімічної зброї поки що не стали масовим явищем.

Відбувається своєрідна "проба пера". Окупанти визначають, до якої міри можна безкарно виконувати такі дії,

– сказав Світан.

Однак потрібно готуватися до того, що російські війська можуть посилити такі атаки. Адже росіяни не раз довели, що їм неважливі жодні закони.

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"Як тільки росіяни будуть готові до застосування таких елементів, вони це зроблять. Потрібно переводити наші війська на повне екіпірування й готувати до ймовірних хімічних атак", – сказав Світан.

Він додав, що українські військові вже отримують певні засоби захисту проти хімічних речовин.

Де окупанти можуть застосувати хімічну зброю

Як розповів полковник запасу ЗСУ, окупанти можуть зважитися на масове використання хімічної зброї на окремих ділянках фронту. Він пояснив, що хімічна зброя в основному застосовується при наступі для того, щоб можна було нейтралізувати частини, які обороняються, та пройти певну кількість кілометрів.

"Швидше за все, це буде у районі Донбасу. Однак там наші ЗСУ готові до застосування хімічної зброї", – сказав Світан.

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Він додав, що такі дії можуть створити проблеми й для самих окупантів, адже у них бракує засобів протихімічного захисту.

Росіяни не готові воювати при застосуванні навіть власної хімічної зброї. Адже такі речовини не дуже швидко вивітрюються,

– сказав військовий експерт.

Хімічна зброя – ще один інструмент шантажу

Світан вважає, що навряд чи Росія зважиться на масове використання такого типу зброї.

Швидше за все, окупанти можуть використати хімічну зброю для таких же цілей, для яких зараз тероризують українські міста відсутністю електроенергії, – тобто для тиску на армію та населення,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що навряд чи застосування хімічної зброї стане масовим явищем на фронті.

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Застосування хімічної зброї в Україні: коротко