У нас велика територія, Росія не зможе знищити ядерною зброєю всю Україну, – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков висловився щодо можливого застосування ядерної зброї Росією по території України. Він наголосив, що навіть таким чином окупанти не зможуть знищити нашу державу.

Очільник Міноборони зауважив, що територія нашої держави є доволі великою. Тому немає такої зброї, яка б змогла повністю знищити Україну.

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Резніков висловився щодо можливого застосування ядерної зброї

Резніков наголосив, що наразі достеменно невідомо, у якому саме стані перебуває російська ядерна зброя, адже останнє випробування вони робили аж у 1998 році на полігоні у Казахстані. Він також підкреслив, що жодна ядерна бомба не здолає спротив українців.

Не існує ядерної зброї, яка знищить таку велику країну. В нас велика територія,

– підкреслив міністр.

Резніков також зауважив, що ті злочини, які окупанти зробили на Сході й Півдні України, де переважно жило російськомовне населення, а саме Харківська область, а також міста Волноваха, Маріуполь змусили тих людей ненавидіти росіян, воювати та чинити опір. Очільник Міноборони зауважив, що окупантам воєнні злочини "ніхто не простить і не подарує".

"Вже покоління ростуть, для яких росіянин – це ворог. Вони на десятиліття прокляті для всього світу, а прокляті не можуть виграти, це нереально", – розповів він.

Резніков також наголосив, що у самій країні-агресорці почалися цікаві внутрішні процеси. За його словами, вся ця історія з вагнерівцями й Пригожиним – це все прояв накопиченого внутрішнього розколу.

Наостанок Резніков підкреслив, що в Росії почалася справжня "смута". Він також спрогнозував, що весь світ ще побачить "розкол Російської імперії на різні шматки за національною ознакою", а разом із цим виникне і "парад суверенітетів".

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