Чи зможе Путін застосувати ядерну зброю: Світан назвав наслідки для диктатора

Володимир Зеленський заявив, що Владімір Путін точно не застосує ядерну зброю, адже "любить своє життя". Для російського диктатора наслідки застосування ядерної зброї справді стануть фатальними.

Льотчик-інструктор, військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що Путін боїться за своє життя, тому і не прийме це рішення. Більше того, його б не підтримав ні один офіцер Росії.

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Наслідки для диктатора

Українська розвідка, за словами Світана, отримує дані від іноземних партнерів, саме тому Зеленський може впевнено говорити про Путіна.

Якби російський диктатор був впевнений на 100%, що він залишиться живим після застосування ядерної зброї в Україні, він би давно це зробив.

Страх за своє життя не дає йому можливості прийняти це рішення,

– підкреслив льотчик-інструктор.

Також він пояснив, що є ще один механізм запуску процесу застосування ядерної зброї. В ньому беруть участь до 10 офіцерів, частина з яких є офіцерами 12-го Головного управління Міністерства оборони, які теж розуміють наслідки застосування ядерної зброї й малоймовірно, що вони візьмуть участь у цьому дійстві.

Можуть вони взяти участь у навчаннях, які проводять щороку, часом кожні пів року. Однак не допустять самого застосування (ядерної зброї – 24 Канал)", – зауважив Світан.

Шантаж ядерною зброєю: коротко

Аналітики Інституту вивчення війни припустили, що ядерні навчання в Росії проводяться з метою впливу на рішення Заходу щодо України. Адже у ЄС та США щодо можливого дозволу Україні завдавати ударів по Росії західною зброєю.

У ГУР зазначили, що ядерні навчання в Росії є продовженням шантажу Кремля. Саме тому епохальної новини у подібних заявах щодо чергових ядерних навчань – немає.

Російський диктатор 9 травня під час промови на Красній площі погрожував ядерним озброєнням. Заступник міністра закордонних справ Сєргей Рябков заявив, що "навчання – це попередженням Заходу не посилювати напругу з Росією далі".