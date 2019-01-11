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      "Застосуємо всі важелі могуності": у США звернулись до Росії через затриманого американця

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      Помпео обіцяє задіяти всі важелі, щоб повернути затриманого в Росії американця
      Помпео обіцяє задіяти всі важелі, щоб повернути затриманого в Росії американця / Фото з відкритих джерел

      Державний секретар США Майк Помпео пообіцяв, що адміністрація Дональда Трампа застосує всі важелі впливу на Росію, щоб затриманий в Москві громадянин США повернувся додому.

      Про це він заявив у інтерв'ю телеканалу Fox News, стенограму якого оприлюднив у п'ятницю Державний департамент США.

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      Так, Помпео зазначив, що адміністрація Трампа сфокусована на тому, аби з кожним затриманим у будь-якій країні світу американцем "поводилися належним чином".

      А там, де цього не відбувається, ми застосуємо всі важелі американської могутності, щоб забезпечити їх благополучне повернення до своєї сім'ї,
      – зауважив глава американського зовнішньополітичного відомства.

      При цьому держсекретар США зазначив, що "це стосується Росії та будь-якого місця в усьому світі".

      Нагадаємо, Російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання у Москві громадянина США Пола Вілана. Його підозрюють у шпигунстві. Згодом Росія надала до нього консульський доступ, держсекретар США Майк Помпео закликав РФ негайно повернути чоловіка на батьківщину. Також у Росії слідство вже висунуло обвинувачення у шпигунстві Полу Вілану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 лютого. Американець звинувачення не визнає, а адвокат оскаржив запобіжний захід. Пізніше стало відомо, що Пол Вілан має ще громадянство Великої Британії.

      Що відомо про Пола Вілана?Брат-близнюк затриманого Девід Уілан розповів, що 48-річний Пол Уілан прилетів у Москву 22 грудня на весілля. Він сказав, що невинуватість брата не викликає сумнівіву родини. Близькі сподіваюся, що йому забезпечать дотримання всіх прав.

      Однак, брат-близнюк ймовірного шпигуна не зміг підтвердити CBC News, чи він дійсно громадянин Канади. Варто додати, що Вілана відвідав посол США в РФ Джон Хантсман. Він запропонував підтримку і допомогу заарештованому.

      Крім того, Корпус морської піхоти США опублікував додаткові дані про Уілана. Згідно із записами, Вілан вступив на службу в морську піхоту в 1994 році і дослужився до звання старшого сержанта в 2004 році. Він був адміністративним керівником і був задіяний у війні проти Іраку протягом декількох місяців в 2004 і 2006 роках.

      Спеціальним військовим судом в січні 2008 року він був засуджений за крадіжку, а в грудні 2008 року його звільнили за погану поведінку в званні рядового. Подробиці звинувачення в крадіжці не публікувалися.

      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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