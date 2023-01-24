Після гучного скандалу заступника генпрокурора Симоненка звільнили
24 січня 2023, 10:08Читать новость на русском
Зранку 24 січня стало відомо про ще одне звільнення. Цього разу без своєї посади залишився заступник генпрокурора Олексій Симоненко.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора зранку 24 січня. За наявними даними, заяву на звільнення Симоненка підписав генеральний прокурор Андрій Костін.
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Симоненко звільнився сам
У відомстві зазначили, що Симоненко подав заяву на звільнення за власним бажанням. А передував цьому рішенню скандал, про який ми розповімо далі.