Після гучного скандалу заступника генпрокурора Симоненка звільнили

Зранку 24 січня стало відомо про ще одне звільнення. Цього разу без своєї посади залишився заступник генпрокурора Олексій Симоненко.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора зранку 24 січня. За наявними даними, заяву на звільнення Симоненка підписав генеральний прокурор Андрій Костін.

Читайте також Є кадрові рішення, – Зеленський звернувся до українців

Симоненко звільнився сам

У відомстві зазначили, що Симоненко подав заяву на звільнення за власним бажанням. А передував цьому рішенню скандал, про який ми розповімо далі.