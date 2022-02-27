"Засуджуємо напад на Україну": понад 200 депутатів Росії написали листа проти війни

Російські муніципальні депутати оприлюднили відкритий лист, в якому засудили збройний напад Росії проти України.

Станом на 6:58 27 лютого документ підписали 252 депутатів. "Співгромадяни! Ми – обрані народом депутати – беззастережно засуджуємо напад російської армії на Україну", – мовиться в документі.

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Вони називають дії Росії "безприкладним злодіянням, якому немає і не може бути виправдання". А рішення про напад ухвалив особисто президент Росії Володимир Путін.

Ми впевнені, що громадяни Росії не давали йому такого мандату,

– переконані депутати.

Катастрофічні наслідки для Росії

За їхніми словами, війна з Україною спричинить катастрофічні наслідки. Загинуть, будуть поранені та скалічені тисячі людей, будуть зруйновані міста дорогої багатьом росіянам землі.

На нашу країну чекає засудження світової спільноти, ізоляція, зростання цін та бідність. Надії на хороше життя в Росії руйнуються на наших очах,

– мовиться в документі.

Росіян закликали не мовчати та не брати участь у війні. "Будь ласка, не мовчіть: війну може зупинити лише масове народне засудження", – додали вони.

Звертаємо увагу, що ще до масштабного наступу на Україну деякі російські політики навпаки виступали за знищення нашої держави. До прикладу, українофоб Володимир Жиріновський заявляв, що Україну треба бомбити в новорічну ніч

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