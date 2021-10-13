Засуджують, але нічим не можуть допомогти: у Кремлі відреагували на "запобіжку" Медведчуку

У Москві засудили обрання ще одного запобіжного заходу для Віктора Медведчука. Попри це у Кремлі наголосили, що допомогти не можуть, адже Медведчук – громадянин України.

Про це повідомили "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

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Справу Медведчука у Кремлі називають політичною

Пєсков поспішив наголосити, що справа Медведчука – це, мовляв, "політичне зведення рахунків".

Ми з самого початку сказали, що, звичайно, все, що відбувається з Медведчуком – не що інше, як зведення політичних рахунків з політичним конкурентом, який до недавнього минулого дуже стрімко зміцнював свої позиції в країні,

– заявив Пєсков.

Проте, окрім "засудження дій української влади", у Москві нічим допомогти не можуть. Причина, наголосив Пєсков, Медведчук – громадянин України.

Медведчука відправили під домашній арешт у новій справі

Зазначимо, що напередодні Печерський суд обрав запобіжний захід для політика у новій справі – про державну зраду. Прокуратура вимагала тримання під вартою з альтернативою застави в 1 мільярд гривень. Сторона звинувачення оскаржуватиме це рішення в апеляційній інстанції.

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