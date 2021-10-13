Засуджують, але нічим не можуть допомогти: у Кремлі відреагували на "запобіжку" Медведчуку
Джерело:24 канал
У Москві засудили обрання ще одного запобіжного заходу для Віктора Медведчука. Попри це у Кремлі наголосили, що допомогти не можуть, адже Медведчук – громадянин України.
Про це повідомили "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова.
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Справу Медведчука у Кремлі називають політичною
Пєсков поспішив наголосити, що справа Медведчука – це, мовляв, "політичне зведення рахунків".
Ми з самого початку сказали, що, звичайно, все, що відбувається з Медведчуком – не що інше, як зведення політичних рахунків з політичним конкурентом, який до недавнього минулого дуже стрімко зміцнював свої позиції в країні,
– заявив Пєсков.
Проте, окрім "засудження дій української влади", у Москві нічим допомогти не можуть. Причина, наголосив Пєсков, Медведчук – громадянин України.
Медведчука відправили під домашній арешт у новій справі
Зазначимо, що напередодні Печерський суд обрав запобіжний захід для політика у новій справі – про державну зраду. Прокуратура вимагала тримання під вартою з альтернативою застави в 1 мільярд гривень. Сторона звинувачення оскаржуватиме це рішення в апеляційній інстанції.
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Що відомо про справу про держзраду Віктора Медведчука?
8 жовтня політику оголосили підозру у державній зраді. Справа стосується торгівлею вугілля з окупантами на Донбасі. Раніше Медведчук перебував під домашнім арештом в іншій справі – щодо розграбування ресурсів національного значення у Криму.