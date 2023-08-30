Чи затоплювала Росія пороми біля Кримського мосту: ЗМІ показали цікаві супутникові знімки
Джерело:"Радіо Свобода"
Російські загарбники намагаються захистити Кримський міст від ударів ЗСУ. ГУР МО раніше повідомляла про наміри окупантів затопити баржі поряд із цією переправою.
Росія могла не затопити свої пороми біля Кримського мосту. Про це свідчать супутникові знімки сервісу Planet.com.
До теми Окупанти затоплюють пороми, щоб захистити незаконний Керченський міст, – ГУР
Що показали супутники
На кадрах високої роздільної здатності можна побачити, що росіяни дійсно встановили баржі на південному напрямку від своєї переправи. Ймовірно, вони використають їх для захисту Кримського моста від морських дронів ЗСУ. Однак ЗМІ зазначають, що ці пороми не затоплені.
Журналісти припускають, що російські окупанти могли поставити кораблі на якорі або затопити їх лише частково. Адже у цій частині Керченської протоки глибина не перевищує 2 – 4 метрів.
Що кажуть експерти про баржі окупантів
- Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у коментарі 24 Каналу раніше пояснював, чому затоплення кораблів не допоможе окупантам захистити незаконно збудовану переправу у Керченській протоці. За його словами, між цими баржами відстань 200 метрів. Він вважає, що це не стане перешкодою для українських надводних морських дронів.
- А військовий аналітик та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман не так давно зауважив, що ці баржі не завадять нашим захисникам виконати завдання. Він наголосив, що Кримський міст буде затоплений у той чи інший спосіб.