Якщо наші сили спробують витягувати людей на лівобережжі, їх розстрілюватимуть, – Зеленський
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Через підрив Каховської ГЕС та затоплення багатьох населених пунктів росіяни не проводять евакуацію людей на захоплених територіях. До того ж вони продовжують стріляти по українських захисниках.
Якщо наші сили спробують витягувати людей на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, то їх будуть розстрілювати. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
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Якщо наші сили спробують витягувати людей на лівобережжі – їх розстрілюватимуть
За словами Зеленського, дуже важко вивозити людей з окупованої частини Херсонської області. Так, російські терористи стріляють по українських рятувальниках. Через це гинуть люди та тварини, а з дахів затоплених будинків люди бачать, як повз пливуть затонулі.
Якщо наші сили спробують витягнути людей, то по них здалеку будуть стріляти окупанти. Як тільки наші помічники почнуть їх рятувати – їх розстріляють,
– наголосив український лідер.
Президент додав, що всі наслідки трагедії ми зможемо побачити лише через кілька днів, коли вода трохи витече.
Ситуація через підрив Каховської ГЕС: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. Вони зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.
- Зокрема, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі збройних сил Росії є травмовані, загиблі та зниклі безвісти.
- Також у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно.
- 6 червня відбулась масова евакуація цивільного населення з міста Каховка, під час якої люди використовували власний автомобільний транспорт. Разом з цивільним населенням евакуаційними маршрутами скористались окупанти. Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів як живий щит.
- До речі, під Олешками сім'я у затопленому будинку благала про допомогу. Українські захисники спочатку дроном передали жінці з дітьми воду та їжу, а згодом – змогли врятувати їх із затопленого будинку.
- В Олешках над рівнем води залишилося лише 20% міста. Однак є населені пункти, яким пощастило ще менше, і вони під воду пішли повністю.
- Окупанти не лише не проводять евакуації, а й заважають це робити волонтерам. Дороги перекриті, а аргументом не спускати човни на воду слугує автомат.