Пішли купатися в забороненому місці: стало відомо, хто підірвався на міні в Затоці

У Затоці на Одещині загинули двоє людей, які натрапили на міну в Чорному морі. Вони хотіли зайти у воду в непризначеному для купання місці.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Стало відомо хто підірвався на міні в Затоці

Як розповів Олег Кіпер, двоє чоловіків пішли купатися в місці, яке не визначене безпечним. Купатися в Одеській області можна лише на офіційних пляжах через загрозу перебування в морі небезпечних воєнних предметів.

Але чоловіки проігнорували заборону та натрапили на невідомий предмет, імовірно – міну.

Внаслідок цього жителі загинули. Встановлено, що це був військовий та його родич.

Ми чітко розуміємо, що ворог не спить і у нас практично вся берегова лінія, а це 300 кілометрів, перебуває під постійним контролем військових, вона закрита,

– зауважив Кіпер.

Глава ОВА нагадав, що визначені місця для купання обстежені, перебування там є більш безпечним. Олег Кіпер додав, що поруч біля цих пляжів є укриття, і там перевірені вода, пісок і пляж. Таких місць по Одеській області є 12 – в Одесі, Чорноморську та Ізмаїльській громаді.

Нагадаємо, випадки підриву людей на ворожих мінах – не поодинокі. Часто громадяни просто не бачать небезпечний вибуховий предмет. В умовах воєнного часу та постійної загрози людям радять бути більш обачними та зважати на будь-які попередження, які можуть врятувати життя.