Пішли купатися в забороненому місці: стало відомо, хто підірвався на міні в Затоці
- У Затоці на Одещині двоє людей загинули, натрапивши на міну під час купання в забороненому місці.
- Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що купатися можна лише на офіційно визначених пляжах, яких в області є 12.
У Затоці на Одещині загинули двоє людей, які натрапили на міну в Чорному морі. Вони хотіли зайти у воду в непризначеному для купання місці.
Про це пише 24 Канал з посиланням на слова начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
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Стало відомо хто підірвався на міні в Затоці
Як розповів Олег Кіпер, двоє чоловіків пішли купатися в місці, яке не визначене безпечним. Купатися в Одеській області можна лише на офіційних пляжах через загрозу перебування в морі небезпечних воєнних предметів.
Але чоловіки проігнорували заборону та натрапили на невідомий предмет, імовірно – міну.
Внаслідок цього жителі загинули. Встановлено, що це був військовий та його родич.
Ми чітко розуміємо, що ворог не спить і у нас практично вся берегова лінія, а це 300 кілометрів, перебуває під постійним контролем військових, вона закрита,
– зауважив Кіпер.
Глава ОВА нагадав, що визначені місця для купання обстежені, перебування там є більш безпечним. Олег Кіпер додав, що поруч біля цих пляжів є укриття, і там перевірені вода, пісок і пляж. Таких місць по Одеській області є 12 – в Одесі, Чорноморську та Ізмаїльській громаді.
Нагадаємо, випадки підриву людей на ворожих мінах – не поодинокі. Часто громадяни просто не бачать небезпечний вибуховий предмет. В умовах воєнного часу та постійної загрози людям радять бути більш обачними та зважати на будь-які попередження, які можуть врятувати життя.