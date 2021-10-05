Фура влетіла у підлітків, коли вони перебігали дорогу на пішохідному. У поліції кажуть, що перехід був нерегульованим. Трапилось це 4 жовтня.

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Водія затримали

33-річного чоловіка, який кермував вантажівкою, затримали на місці події. Попередньо проти водія склали кримінальне провадження за статтею "порушення ПДР".

Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожуватиме ув'язнення від 3 до 8 років. Також водія можуть позбавити права кермувати терміном до 3 років. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин ДТП.

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