Фура влетіла у підлітків, коли вони перебігали дорогу на пішохідному. У поліції кажуть, що перехід був нерегульованим. Трапилось це 4 жовтня.
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Водія затримали
33-річного чоловіка, який кермував вантажівкою, затримали на місці події. Попередньо проти водія склали кримінальне провадження за статтею "порушення ПДР".
Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожуватиме ув'язнення від 3 до 8 років. Також водія можуть позбавити права кермувати терміном до 3 років. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин ДТП.
Фура збила двох підлітків у Харкові: деталі
- 4 жовтня в Харкові 33-річний водій вантажівки влетів у двох підлітків.
- Вони в той час перебігали дорогу на нерегульованому пішохідному переході.
- Хлопці віком 12 та 13 років сильно постраждали і їх відвезли до лікарні.
- Через кілька годин 13-річний потерпілий помер. До лікарні хлопця забрали в стані клінічної смерті.
- 12-річний хлопчик наразі перебуває у важкому стані у відділенні політравми. У дитини діагностували забій мозку та скелетну травму.