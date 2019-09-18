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      Затримали Олексія Белька, що погрожував підірвати міст у Києві, – Аваков

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      Поліція затримала Олексія Белька, що погрожував підірвати міст у Києві
      Поліція затримала Олексія Белька, що погрожував підірвати міст у Києві / Колаж 24 каналу

      Правоохоронці затримали 42-річного колишнього військового Олексія Белька, що погрожував підірвати міст Метро у Києві. Наразі його відправили у СІЗО.

      Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на прес-конференції біля мосту.

      Важливо: Хто такий Олексій Белько – чоловік, що погрожує підірвати міст Метро у Києві

      Його затримали. Чоловіка доставили до відділку поліції, ніхто не постраждав,
      – підтвердив глава МВС.

      Затримання проводили спецпризпідрозділи Корд та Альфа. Загалом в операції були задіяні близько 300 поліцейських та 300-350 нацгвардійців.

      Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що спецпризначенці штурмували його автомобіль, прикриваючись бронетранспортером. Операція затримання зловмисника тривала понад 4 години. Белько не чинив опір правоохорцям.


      Затримання Белька на мосту у Києві / фото "Київ оперативний"

      Також при ньому не знайшли вибохівку чи інші небезпечні присторії. Колишнього військового підозрюють у готуванні теракту. Якщо вину Белька доведуть – йому загрожує довічне ув'язнення.

      До слова, мер Києва Віталій Кличко розповів, що Белько перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. 

      Що відомо про інцидент на мосту Метро у Києві?Олексій Белько під’їхав на міст в автомобілі Opel білого кольору. Посередині мосту він вийшов з машини та почав погрожувати усе підірвати. Ще через деякий час Белько стріляв із автомату у повітря та збив один дрон правоохоронців.

      Через це на місце інциденту стягнули усі підрозділи спецслужб та броньовану техніку. Окрім того, правоохоронці перекрили міст Метро в обох напрямках. У столиці утворився справжній транспортний колапс – станції метро були пекриті, а біля мосту утворилися кілометрові затори. 

      blog_ava
      Чоловік погрожував підірвати міст Метро у Києві: що про це відомо
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      Теги: Новини України Кримінальні новини Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Поліція Новини Києва Мінування мосту в Києві
      Джерело: 24 канал
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