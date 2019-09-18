Затримали Олексія Белька, що погрожував підірвати міст у Києві, – Аваков

Правоохоронці затримали 42-річного колишнього військового Олексія Белька, що погрожував підірвати міст Метро у Києві. Наразі його відправили у СІЗО.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на прес-конференції біля мосту.

Важливо: Хто такий Олексій Белько – чоловік, що погрожує підірвати міст Метро у Києві

Його затримали. Чоловіка доставили до відділку поліції, ніхто не постраждав,

– підтвердив глава МВС.

Затримання проводили спецпризпідрозділи Корд та Альфа. Загалом в операції були задіяні близько 300 поліцейських та 300-350 нацгвардійців.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що спецпризначенці штурмували його автомобіль, прикриваючись бронетранспортером. Операція затримання зловмисника тривала понад 4 години. Белько не чинив опір правоохорцям.



Затримання Белька на мосту у Києві / фото "Київ оперативний"

Також при ньому не знайшли вибохівку чи інші небезпечні присторії. Колишнього військового підозрюють у готуванні теракту. Якщо вину Белька доведуть – йому загрожує довічне ув'язнення.

До слова, мер Києва Віталій Кличко розповів, що Белько перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Що відомо про інцидент на мосту Метро у Києві?Олексій Белько під’їхав на міст в автомобілі Opel білого кольору. Посередині мосту він вийшов з машини та почав погрожувати усе підірвати. Ще через деякий час Белько стріляв із автомату у повітря та збив один дрон правоохоронців.



Через це на місце інциденту стягнули усі підрозділи спецслужб та броньовану техніку. Окрім того, правоохоронці перекрили міст Метро в обох напрямках. У столиці утворився справжній транспортний колапс – станції метро були пекриті, а біля мосту утворилися кілометрові затори.