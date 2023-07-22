Чому Гіркіна не звинуватили в "зраді": Жданов прокоментував арешт терориста

У Росії 21 липня затримали воєнного злочинця Ігоря Гіркіна, який останнім часом дозволяв собі гострі висловлювання в бік Владіміра Путіна. Однак його звинуватили не в зраді, а в екстремізмі.

Це на своєму ютуб-каналі прокоментував військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Як відомо, Стрєлкова затримали за заявою колишнього найманця ПВК "Вагнера".

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"Мені здається, що він постраждав не стільки за слова проти Путіна, скільки за слова проти Пригожина", – припустив Жданов.

Чому Гіркіна не звинуватили в зраді: дивіться відео

Можливо, Гіркіна звинуватили в екстремізмі свідомо. Якби мовилось про зраду, справу забрала б ФСБ.

Яка доля чекає на Гіркіна

"Зараз йому, найімовірніше, "правильно" пояснять, що можна казати, а що ні. І через деякий час усе повернеться на круг свій", – зазначив Жданов.

Однак Стрєлков однаково лишається "розхідним матеріалом", якого вигідніше позбутися, ніж терпіти.

Як відомо, він перебуває в міжнародному розшуку в справі про знищення малайзійського Boeing рейсу MH17 над Донбасом. А в Росії не зацікавлені в тому, щоб Гіркін вибовкав якусь інформацію.

Я не виключаю, що це може бути показова прочуханка, щоб налякати того ж Пригожина,

– підсумував Жданов.

Затримання Стрєлкова: основне