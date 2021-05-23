Затримання Протасевича: Литва закликає НАТО відреагувати і просить Білорусь відпустити пасажирів

23 травня 2021 , 15:41
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Джерело:

фейсбук Ґітанаса Науседи

У Мінську екстрено приземлився літак, на борту якого був представник білоруської опозиції і ексредактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Такі дії у Литві, звідки летів літак, вже назвали білоруською загрозою безпеці.

Президент Литви Ґітанас Науседа вже зреагував на подію і сказав, що підніме це питання на засіданні Раді Європи. Річ у тім, що більшість пасажирів рейсу – громадяни Литви. 

Нагадаємо Через "замінування": у Мінську посадили літак, аби затримати засновника NEXTA

Білорусь несе загрозу цивільній авіації

У МЗС Литви викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі. Від нього вимагають, щоб усіх затриманих негайного звільнили.

Ба більше, президент Литви закликає Європейський Союз і НАТО відреагувати на такі дії Білорусі. Вони несуть загрозу безпеці цивільної авіації і мають одразу ж бути засудженими. 

Вимагаю білоруський режим негайно звільнити затриманого і дозволити йому продовжити подорож до Вільнюса. Звертаюся до союзників НАТО та ЄС негайно реагувати на загрозу, яку несе білоруський режим міжнародній цивільній авіації,
– написав Науседа.

Тим часом радник президента Литви заявив, що "білоруська операція" із посадки літака була заздалегідь спланована, а Білорусь знала, хто перебуває на борту.

Нагадаємо. У листопаді 2020 року Комітет держбезпеки Білорусі вніс у список людей, причетних до тероризму, двох засновників телеграм-каналу NEXTA, серед яких Роман Протасевич.  Обох підозрюють в організації масових безладів. За це їм загрожує до 15 років за ґратами. Оскільки Протасевич проживав у Польщі, Білорусь навіть просила її видати і екстрадувати Протасевича.

Що на це кажуть в Міністерстві оборони Білорусі

Андрій Гурцевич, представник білоруських військ протиповітряної оборони, вже прокоментував ЗМІ повернення пасажирського літака з кордону з Литвою.

Як він стверджує, екіпаж Ryanair сам вимагав посадки в Мінську і сталося це нібито через бомбу. Аж тоді для конвою полетів винищувач.

Затримання Протасевича: головне

  • В аеропорту "Мінськ" 23 травня приземлився літак компанії Ryanair, який виконував рейс "Афіни – Вільнюс".
  • Літак раптово подав сигнал лиха і після цього поміняв курс.
  • У Мінську літак перевірили, але вибухівки не знайшли. Натомість пасажирів відправили на повторний огляд.
  • Серед них був журналіст Роман Протасевич, який до цього цього інциденту повідомив, що в Афінах за ним стежили.
  • Опозиціонерка Світлана Тихановська вже заявила, що посадка літака – це ніщо інше, як операція спецслужб для того, аби затримати активіста Протасевича.
  • Раніше засновників NEXTA звинуватили, зокрема, в організації масових заворушень.
Автор: Вероніка Климська