Прямий прояв міжнародного тероризму, – в ОП висловилися про затримання Протасевича

Михайло Подоляк заявив, що примусова посадка літака Ryanair у Білорусі для затримання журналіста Романа Протасевича – це прояв міжнародного тероризму.

Радник глави Офісу Президента з антикризових комунікацій зазначив, що цей інцидент вимагає жорсткої юридичної оцінки.

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Повітряний інцидент у Білорусі з рейсом Афіни – Вільнюс – це, безсумнівно, прямий прояв міжнародного тероризму. І трактуватися даний інцидент повинен однозначно. Примус пасажирського літака до посадки в Мінську за сфальсифікованим приводом "про мінування" і під конвоєм військової авіації – безумовний і демонстративний виклик сучасному світу,

– сказав він.

Михайло Подоляк додав, що ці дії режиму Білорусі вимагають обов'язкової жорсткої юридичної оцінки. За його словами, як мінімум потрібно ввести "заборону на небо". Оптимальним варіантом були б прямі персональні санкції.

Затримання Протасевича: що відомо

Літак компанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, 23 травня вимушено посадили у Мінську.

Все тому, що з'явилась інформація начебто про замінування, хоча вибухівки так і не знайшли. Повідомлення про потенційну небезпеку надійшло від білоруських диспетчерів.

На борту перебували 123 пасажири. Серед них ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його зняли з рейсу та затримали.

Журналісту загрожує до 15 років ув'язнення через кримінальні справи, порушені проти нього у Білорусі.

США, Чехія, Латвія, Німеччина, Литва, Ірландія, Польща та Велика Британія засудили перехоплення літака компанії Ryanair і арешт журналіста Романа Протасевича.

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