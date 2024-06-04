Інтрига та розслідування: яка боротьба триває між російськими генералами

У департаменті забезпечення держоборонзамовлень міноборони Росії тривають масштабні перевірки. Ті, хто знайомий із ситуацією, не виключають, що будуть чергові обшуки та арешти.

Це 24 Каналу прокоментував політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що це типовий перерозподіл сфер впливу. Водночас про жодну боротьбу з корупцією не мовиться.

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Чи вплине на ситуацію новий міністр оборони

"Просто прийшли нові, змінюють свою вертикаль. Там пручаються. Інтриги, розслідування. Комусь хтось папки підкидає, один одного зливає. Плюс паралельно імітація "боротьби з корупцією". "Прийшов новий міністр, зараз він допоможе". Ні", – сказав політтехнолог.

Тобто ті, хто до цього крав, ймовірно, у більшості залишаться у відомстві. Утім, прийдуть ті, хто цим ще особливо не займався і почнуть це робити ніби в "останній день".

Гарний процес для нас. Павуки у банці один одного підсиджують – генерали. Плюс вони цілком нівелюють цю всю генеральську припорошену "славу". Реальних генералів, полковників тягнуть у Лефортово (СІЗО – 24 Канал), ще кудись. Ось вам "честь російського офіцера",

– наголосив Тизенгаузен.

Тобто поки росіяни гинуть за гроші на війні проти України, російські генерали крадуть мільярди.

Як Путін може використати затримання генералів

На ситуацію на полі бою це навряд чи вплине, адже у російському генштабі залишаються ті ж люди. А тилових генералів, які відповідають за оборонні замовлення, це ніяк не стосується.

"Ті, хто з досвідом, проби та помилки пройшли – це, напевно, найцінніші для них кадри. По них якраз і треба. Вони теж корупціонери", – зазначив політтехнолог.

Борис Тизенгаузен зауважив, що Владімір Путін обов'язково створить "справу генералів". Це вже подібний сигнал. Потім диктатор може поставити їх до стінки й сказати, що буцімто через цих генералів не вдалося захопити Україну.

"Чистки" у міноборони Росії