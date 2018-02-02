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Затримання "кримського міністра": деталі спецоперації від СБУ

22:27, 2 лютого 1352 Читать новость на русском
Фарух Камалов
Фарух Камалов

Українські спецслужби очікували, коли колишній заступник голови так званого "міністерства спорту" анексованого Росією Криму прибуде на територію України. Відтак операція з його затримання пройшла доволі тихо та успішно.

За даним СБУ, затриманий, чиє ім’я не називали, прямував на материкову Україну з метою отримати закордонний біометричний паспорт. Тому співробітники Головного управління Служби безпеки України в АР Крим і Севастополі очікували на його приїзд. Про це проекту Радіо Свобода "Крим.Реалії" повідомила речниця кримського управління СБУ Христина Владимирцева.

"Це робота саме нашого кримського управління. Оперативники провели роботу і знали, що він буде їхати. Вони його чекали. Як тільки він перетнув адмінкордон, його затримали, чогось екстраординарного в затриманні не було", – сказала Владимирцева.

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Українські відомства поки що не повідомляють прізвище затриманого. Однак журналісти встановили, що на сайті призначеного Москвою уряду Криму навесні 2016 року був звільнений з посади заступника голови Мінспорту Фарух Камалов. Ім’я Фаруха Камалова є в списку керівництва ДОСААФ Росії в Криму, також Камалов входив до складу робочої групи зі створення програми "Патріотичне (військово-патріотичне) виховання громадян Росії в Криму".

Слідчі Головного управління СБУ в АР Крим відкрили кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Суд на материковій частині України 3 лютого обере запобіжний захід затриманому.

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму СБУ
Джерело: 24 Канал
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