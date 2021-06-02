У затриманого брата судді Вовка знайшли ще одну квартиру із сейфами

У брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова знайшли ще одну квартиру з сейфами. Там теж провели обшуки.

Про ще одну квартиру розповіли під час судового засідання, на якому Зонтову продовжили запобіжний захід. Детективи зафіксували, як підозрюваний відвідував помешкання.

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Що відомо про іншу квартиру

Квартира розташована на вулиці Глазунова. Довіреність на користування оформлена на тещу Зонтова Юлію Лисак.

Через 2 години, як затримали Зонтова, правоохоронці отримали відео з камер спостереження. Помітили, що з квартири виходили двоє чоловіків з кількома валізами.

Що знайшли у квартирі

Детективи обшукали квартиру по вулиці Глазунова. Вони знайшли 2 сейфи, від яких, зі слів адвоката, власник квартири не мав ключів.

Що відомо про затримання брата Вовка