Затриману в Білорусі дівчину Протасевича помістили в СІЗО

Дівчину Романа Протасевича росіянку Софію Сапегу помістили у білоруське СІЗО. Посольство Росії у Білорусі нібито попросило забезпечити доступ консула до затриманої.

Раніше телеграм-канали повідомляли, що на борту літака, який прилетів до Вільнюса Софії не було. Отже, її затримали у Мінську разом із засновником білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA.

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Батьки 23-річної Софії з'ясували, що та перебуває у тимчасовому слідчому ізоляторі на вулиці Окрестіна. Затриманій вже найняли адвоката.

Ми зустрілися з консулом, поспілкувалися, описали ситуацію. Вони в курсі події. Сподіваюся, вони нам допоможуть,

– сказала мати дівчини Анна Дудич.

Софія встигла написати лише "мама"

Дудич зізналася, що про посадку рейсу дізналася з інстаграму.

"Вони були на відпочинку. Звичайна поїздка з молодою людиною, нічого за собою не тягне. Ми живемо у місті Ліда. Дізналися, що літак над Лідою розгорнули, до Вільнюса залишалися лічені хвилини летіти", – розповіла мати затриманої.

За словами жінки, донька написала їй у WhatsApp тільки слово "мама". Більше нічого Софія не встигла – її затримали. З того часу батьки з донькою не зв'язувалися.

Що відомо про затримання Протасевича