Могла пошкодити могили "Да Вінчі", "Джуса" та Петриченка: затриману помістили в психлікарню

У Києві 20 червня затримали 60-річну жінку, яку підозрюють в пошкодженні могил українських героїв Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Андрія "Джуса" Пільщикова та Павла Петриченка. Їй вже оголосили про підозру.

Заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок розповідала, що ще мають призначити судову психіатричну експертизу, щоб з'ясувати, чи жінка осудна. Адже у неї є певні розлади здоров'я.

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Куди помістили затриману

Київська міська прокуратура розповіла, що прокурори подали до суду клопотання, щоб підозрювану помістили до закладу з надання психіатричної допомоги.

За клопотанням слідчого, погодженого прокурором, Печерським районним судом підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, строком на 60 днів,

– заявили в прокуратурі.

Раніше заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок пояснювала, що 60-річна жінка ніяк не пояснює мотиви свого вчинку.

Тож саме судова психіатрична експертиза має визначити, чи затримана осудна та, чи усвідомлювала вона свої дії на момент вчинення злочину.

Вже за результатами експертизи ухвалять рішення щодо того, чи скерують до суду обвинувальний акт, чи будуть примусові заходи медичного характеру.

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