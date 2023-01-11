"Затягування поганий сценарій": у Зеленського відповіли, коли закінчиться війна

Україна не може дозволити Росії затягнути війну – це поганий сценарій для нас. Відтак, війна закінчиться до кінця цього року, у 2023-му.

Впевненість у цьому висловив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він пояснив, чому це важливо.

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Дуже коротко і чітко: перше — війна закінчиться 2023 року. Це важливо. Тому що для нас затягування — це дуже поганий сценарій та дуже поганий процес,

— сказав він в інтерв'ю Василю Голованову.

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Подоляк переконаний, що Росія хоче "підвісити війну" і істотно знизити інтенсивність бойових дій.

"Саме для цього Росія використала псевдоініціативу про різдвяне "припинення вогню", – додав радник.

Головне про наближення перемоги України

Колишній командувач американськими військами в Європі генерал Бен Ходжес переконаний, що ідея про переговори з Росією є нереальною. Він наголосив, що країну-агресорку потрібно перемогти на полі бою.

США хочуть змінити поточну динаміку війни в Україні на ефективнішу, про це свідчать масштаби військової допомоги. Представник Державного департаменту США Нед Прайс зазначив, що вони передаватимуть воїнам ЗСУ ще більше зброї та систем ППО.

Крім того, зараз в Європі точиться дискусія, яка країна повинна розпочати постачання в Україну важких танків Leopard 2. Польща і Фінляндія заявляють, що можуть їх передати, але Німеччина поки що розмірковує.

Західні країни вже повідомили про те, що передадуть Києву бойові машини піхоти Bradley та Marder.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що для закінчення повномасштабної війни Україна має звільнити всі захоплені росіянами території, включаючи Крим та Донбас.