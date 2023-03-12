Захід готується до двох сценаріїв війни: політтехнолог сказав, до яких і як саме

Керівництво України переконане, що війну вдасться закінчити перемогою вже у 2023 році. Водночас західні партнери посилюють постачання зброї, але готуються до затяжної війни.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, російська армія хоч не 2 і не 22 армія світу, але вона достатньо сильна, бо має багато людей та старої техніки.

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Росія ще зможе воювати

Михайло Шейтельман зазначив, що чисельність російської армії дійсно велика, а також на озброєнні там є багато техніки, зокрема літаків.

У неї багато авіації, якої у нас немає. І навіть якщо ми почнемо отримувати авіацію, то через якийсь час у нас з'явиться відбудована система. До речі, навіть у відбудованій системі майбутнього, в ідеальному світі наш командуючи ВПС говорить, що у нас має бути 200 бойових літаків, а ми у росіян вже понад 300 знищили, а скільки у них ще є,

– сказав Шейтельман.

Політтехнолог вважає, що світ дійсно допомагає Україні, але одночасно готується до затяжної війни.

Захід допомагає Україні зброєю, але також готується до затяжної війни: дивіться відео

Він також зазначив, що у Владіміра Путіна дійсно є підтримка 80% населення. Єдиним позитивним фактором у цій статистиці є те, що 20% тих хто не підтримує війну – це молодь. Росія буде змушувати воювати саме невмотивовану молодь.

Шейтельман погодився з тим, що було б дуже непогано якби Росія розпалась найближчим часом, а не за роки, проте зазначив, що вже найближчим часом українці зможуть забути про Росію, бо її можуть перейменувати на Московію.

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