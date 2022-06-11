Завалюйте листами канцлера, – Мельник порадив, що робити, щоб Німеччина допомагала нам зброєю

Олаф Шольц не втомлюється засипати обіцянками постачати Україну зброєю. Посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, як можна цей процес прискорити.

Під час свого інтерв'ю Андрій Мельник наголосив, що Олафа Шольца можна трішки розворушити. Для цього потрібно буде докласти зусиль не лише керівництву нашої країни, а й кожному з нас.

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Порадив завалювати Шольца листами

Попри те, що Олаф Шольц постійно обіцяє надавати Україні озброєння, віз і досі там. Ба більше, іноді він то озвучує, що до нашої держави уже везуть усе необхідне, то підкреслює, що ні про яку зброю й узагалі мови бути не може. Тож слід дотиснути його.

Коли в мене питають люди, що вони можуть зробити, щоб Німеччина почала допомагати зброєю, я відповідаю: "Завалюйте листами канцлера",

– підкреслив Мельник.

Він додав, що політики в Німеччині активно реагують на це. А все тому, що в них досі залишається комплекс після Другої світової війни. Тож погана допомога або її відсутність можуть знову погіршити репутацію країни, чого ніхто не хоче.

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Обіцяні Німеччиною РСЗВ і ППО Україна отримає хіба взимку

Видання свідчать про те, що Німеччина не поспішатиме з постачанням РСЗВ, а також ППО до України. Мовляв, якщо їх і привезуть до нашої держави, то станеться це орієнтовно у листопаді – грудні.

Наприклад, систему Iris-T нам зможуть надати наприкінці осені – на початку зими. А все тому, що її раніше замовив Єгипет. І щоб можна було обговорювати відправку установок до України, необхідно спочатку від цього замовлення відмовитись.

Не менш складна історія з бронетехнікою. Німці мали надати грекам 50 сучасніших БМП Marder. Натомість з Афін нам би повинні були поставити старіші моделі БМП-1. У Греції, ясна річ, не поспішають. Спочатку хочуть отримати обіцяне Німеччиною, і лише після цього відправляти зброю Україні. Це теж затягнеться до зими.

Тим часом українці продовжують мужньо знищувати ворога та його техніку. Відомо вже про кілька десятків тисяч бійців, а також тисячі одиниць військових машин.

Окупанти вже втратили 32 тисячі своїх бійців

Від початку повномасштабного вторгнення лави "двохсотих" поповнили 32 050 окупантів. Цифра ця приблизна, адже в зоні ведення активних бойових дій вести точний підрахунок неможливо.

Крім того, у ворога на оснащенні стало значно менше техніки. Уже на брухт вдалось перетворити 1419 танків, 3466 бойових броньованих машин, 712 артилерійських систем, 222 РСЗВ, 97 одиниць засобів ППО.

Також російські загарбники залишились без 212 літаків, 178 гелікоптерів, 579 БпЛА, 125 крилатих ракет, 13 суден, 2448 автомобілів і автоцистерн і 54 одиниць спецтехніки.

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