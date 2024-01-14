Україна має отримати перевагу, – легендарний пілот США про завдання F-16 на фронті

Невдовзі Україна може отримати перші винищувачі F-16, які мали б суттєво вплинути на ситуацію на фронті. Американський військовий розповів, які завдання зможе виконувати цей літак.

Американський пілот F-16 у відставці Ден Гемптон, якого називають "найсмертоноснішим пілотом США", розповів, чим ці винищувачі можуть бути корисними для України. За його словами, вони дозволяють взяти під контроль наше небо.

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Україна отримає перевагу в повітрі

Крім цього, Гемптон зазначив, що F-16 можуть збивати крилаті ракети, проте для цього є інші наземні системи. Наприклад, Patriot.

Україна повинна отримати перевагу в повітрі, а вона цього не змогла зробити. Це означає, що неба над Україною належить Україні і все, що залітає у ваш повітряний простір буде збито,

– сказав пілот.

На його думку, F-16 мають винести з нашого неба російські МіГи та Су. Коли це буде зроблено, тоді все, що росіяни зможуть робити – це закидати у повітряний простір України крилаті ракети та дешеві безпілотники з Північної Кореї та Ірану, які все одно не дуже добре працюють.

За словами американського військового, тоді українська армія зможе робити те, що потрібно під прикриттям цих винищувачів.

Отже, першочерговим завданням є отримати контроль над небом.

Яких умов потребують F-16