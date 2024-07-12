Після цього доводиться відступати: полковник запасу назвав головну тактику росіян на фронті

Нині ситуація на фронті вкрай напружена. На Торецькому напрямку не зупиняються російські штурми. Ворог намагається зайти в місто.

Аналітики DeepState повідомили, що росіяни окупували село Євгенівка, яке розташоване за 20 кілометрів від Покровська, просунулися біля Юр'ївки Маріупольського району. Крім того, ворожа армія перетнула річку Вовча у центрі Вовчанська. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, завдяки чому росіянам вдається просуватися одразу на кількох напрямках.

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Як окупантам вдається просуватися

Як зазначив Світан, армія Росії накопичила особовий склад та авіацію. Противник працює КАБами великої міцності, що є одним з механізмів знищення будь-якого укріпрайону.

Росіяни намагаються знищувати позиції українських військових авіабомбами й далі активно здійснювати так звані "м'ясні штурми". Інших варіантів у них немає.

Противнику вдається видавлювати наші війська, адже після роботи авіаційних бомб різного калібру на землі майже нічого не залишається. Підрозділам ЗСУ доводиться відступати на нові позиції,

– мовив військовий експерт.

Тож поки у нас не з'являться у достатній кількості винищувачі F-16 або ЗРК, якими можна збивати російські Су-34, що допоможе зупинити російські бомбардування, Силам оборони доведеться відходити, адже немає позиції, яку б не скрила авіаційна бомба.