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Завдяки смартфону P20 Pro Huawei встановила рекорд Гіннеса

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Смартфон P20 Pro
Смартфон P20 Pro / citrus.ua

Компанія Huawei встановила світовий рекорд Гіннеса. Цього вдалось досягнути завдяки гігантській рекламі флагманського смартфону P20 Pro.

Про це інформує prostotech.com.

В Іспанії на площі Пласа-де-Еспана встановили велетенську рекламу Huawei P20 Pro. Площа рекламного щита становить 5,673 квадратних метра. Таким чином реклама стала найбільшим зовнішнім рекламним щитом у світі.

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Компанія Huawei отримала відповідний сертифікат від Guinness.

Фото, зроблене Huawei P20 Pro

Найбільший рекламний банер у світі 

На рекламному постері розміщений знімок відомого фотографа Еухеніо Рекуенко, зроблений флагманом P20 Pro. Раніше фото було опубліковане в Мадриді і займало площу 5265,12 квадратних метрів. Як відомо, саме просунута потрійна камера є головною "фішкою" Huawei P20 Pro.

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Теги: Техно Смартфони Huawei
Джерело: 24 Канал
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