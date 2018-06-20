Завдяки смартфону P20 Pro Huawei встановила рекорд Гіннеса

Компанія Huawei встановила світовий рекорд Гіннеса. Цього вдалось досягнути завдяки гігантській рекламі флагманського смартфону P20 Pro.

Про це інформує prostotech.com.

В Іспанії на площі Пласа-де-Еспана встановили велетенську рекламу Huawei P20 Pro. Площа рекламного щита становить 5,673 квадратних метра. Таким чином реклама стала найбільшим зовнішнім рекламним щитом у світі.

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Компанія Huawei отримала відповідний сертифікат від Guinness.

Найбільший рекламний банер у світі

На рекламному постері розміщений знімок відомого фотографа Еухеніо Рекуенко, зроблений флагманом P20 Pro. Раніше фото було опубліковане в Мадриді і займало площу 5265,12 квадратних метрів. Як відомо, саме просунута потрійна камера є головною "фішкою" Huawei P20 Pro.

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