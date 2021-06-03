Завершення "Північного потоку-2" матиме серйозні наслідки для Європи, – сенаторка США

У США переконані, що добудова "Північного потоку-2" матиме серйозні наслідки для України та загалом Європи. Якщо проєкт реалізують, Росія отримає потужну зброю.

Членкиня сенатського Комітету з закордонних відносин Сенату США Джин Шахін наголосила, що будівництво проєкту "Північний потік-2" є неприйнятним.

Актуально У США хотіли обміняти санкції щодо "Північного потоку-2", – Фесенко пояснив, до чого тут Україна

Ми вважаємо, що завершення його будівництва матиме серйозні наслідки для України і наслідки для європейського континенту,

– заявила Шахін.

Політикиня нагадала: перший пакет санкцій щодо "Північного потоку-2" у США запровадили ще минулого року. Шахін сподівається, що цього року вдасться ухвалити додатковий пакет.

Деталі від Шахін

У майбутньому планують розглядатися інші засоби впливу на будівництво "Північного потоку-2".

Коли газопровід добудують, можна буде впливати на його подальшу експлуатацію.

Перед запуском "Північний потік-2" повинен отримати дозволи та ліцензії для цієї експлуатації.