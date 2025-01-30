Віцемаршал Британії відповів, як швидко завершити війну

Президент США Дональд Трамп зацікавлений у завершенні війни в Україні. У нього є інструменти, як це швидко зробити. Але є багато питань, чи він їх використає.

Про це 24 Каналу розповів віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл, зауваживши, що Захід зробив достатньо, аби Україна могла оборонятися проти Росії. Попри це, союзники зробили надто мало для того, аби наша держава перемогла у війні.

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Як завершити війну в Україні

Як наголосив Белл, Дональд Трамп вважає, що війною в Україні має займатися Європа. Тому не факт, що вони нададуть війська навіть для миротворчої місії. А от з європейськими країнами ще можна про це говорити. І навіть про більші речі.

Я був днями у Європейському парламенті. Європа почуває себе набагато ближчою до цієї війни, ніж США. Підозрюю, що Європа могла б зробити більше, аби спробувати зупинити просування Росії. Можливо, навіть вступити у боротьбу, якщо Путін продовжить війну,

– сказав Белл.

На його думку, єдиний варіант швидко завершити все – якби Захід долучився б до війни на боці України. У такому випадку Росію вдалося б зупинити буквально за "одну мить". Але, на жаль, союзники поки не зацікавлені у такому розвитку подій.

Путін має думати, що сильно постраждає, якщо продовжить війну. Можна було б ввести війська в Україну. До прикладу, західну авіацію, яка домінуватиме над російською. Росія не матиме на це відповіді. Україна чудово справляється, але надзвичайно важко вести сучасну війну без прикриття з повітря,

– зауважив Белл.

Нагадаємо, 30 січня Дональд Трамп натякнув, що вже нібито розмовляв з диктатором Владіміром Путіним. Однак більше деталей він не надав.