Керівник ЦПД пояснив, чому Китай намагається більше говорити про завершення війни в Україні

Напередодні Китай зробив низку заяв щодо завершення війни. Висловив підтримку зусиль, спрямованих на досягнення миру в Україні. Втім, Пекін розкритикував політику адміністрації Трампа. Виступив проти того, що умови миру буцімто можуть диктувати тільки США та Росія.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив активність китайських посадовців. Про це повідомляє 24 Канал.

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Коваленко про Китай

Коваленко прокоментував активність Китаю і спроби говорити про вирішення війни Росії проти України більше, ніж раніше.

Це намагання завадити спробам США відірвати Росію від Піднебесної (хоч я взагалі не вірю в таку можливість). Не більше, і не менше,

– наголосив керівник ЦПД.

Додав, Китай також нагадує, що має реальний вплив на здатність Росії воювати, і на Білорусь теж.

До слова, напередодні в ефірі 24 Каналу Коваленко також розповів, що Китай хоче завершення війни для можливості інвестувати гроші в інфраструктуру, а також брати участь у відбудові. Цікаво, що Пекін навіть озвучує ідею розміщення миротворчого контингенту на різних безпекових форумах, на дипломатичному рівні.