Буданов відповів, чи вірить у припинення вогню і сталий мир

Начальник Головного управління розвідки висловився щодо можливого завершення війни. Генерал-лейтенант сказав, що вірить у припинення вогню. Також відповів, що думає щодо можливості сталого миру.

Відповідну заяву начальник ГУР зробив під час зустрічі YES до 24 лютого, повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

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Буданов про припинення вогню і сталий мир

"У припинення вогню я вірю, а в сталий, довгий мир – залишу це під сумнівом", – сказав генерал-лейтенант.

Водночас додав, нехай це буде тільки його думка. Також начальник ГУР пояснив, чому саме сумнівається в можливості сталого миру. Наголосив, пояснення дуже просте.

Стратегічна ціль Росії незмінна. Вона не може досягти зараз у війні. Тому абсолютно очевидно, що буде шукати шляхи, як її досягати,

– підкреслив Кирило Буданов.

Окупанти будуть застосовувати усі форми й методи роботи. Гібридні загрози, які, зрештою, можуть в будь-який момент перерости у те, що відбувається з Росією зараз.

І питання окупованих територій нікуди не дінеться, якщо просто зупинити вогонь. Це дамоклів меч. Треба всім пам'ятати. Проблема і для них, і для нас. Ми не визнаємо окупацію, вони не визнають те, що ми її не визнаємо. Тобто це постійно буде повернення. Але в режим припинення вогню в цілому я вірю. Це абсолютно реально,

– наголосив начальник ГУР.

Зауважимо, напередодні, під час форуму "Україна. Рік 2025" Кирило Буданов назвав 2 причини, чому війна Росії проти України може завершитися вже цього року.